A distanza di qualche giorno dall’esordio di fine aprile in altri Paesi, HONOR lancia anche in Italia un nuovo smartphone Android di fascia media: HONOR 200 Lite 5G fa il suo debutto nel nostro Paese con un coupon dedicato. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

HONOR 200 Lite debutta in Italia: ecco specifiche e dettagli

Qualche giorno fa HONOR 200 Lite ha fatto capolino in Europa partendo dalla Francia, ma l’arrivo in Italia era stato anticipato dalla presenza dell’apposita pagina sul sito ufficiale. Le specifiche sono quelle viste nei giorni scorsi, capeggiate dall’ampio display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ e dal SoC MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core, affiancato da 8 GB di RAM (più un massimo di altri 8 GB “virtuali” con RAM Turbo) e da 256 GB di memoria interna. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, una luminosità di picco di 2000 nit e una serie di innovazioni pensate per la protezione degli occhi: tra queste la tecnologia Pulse Width Modulation (con dimming PWM fino a 3240 Hz), Circadian Night Display, Dimming Dinamico, regolazione della luminosità a 4096 livelli, modalità scura, modalità e-book e certificazione TÜV Rheinland Flicker-free.

A livello fotografico il nuovo smartphone Android di HONOR offre quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare e per la profondità di campo da 5 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 50 MP con riconoscimento facciale 2D. L’obiettivo è integrato tramite un foro ovale in stile “Dynamic Island”, utile per far spazio ad alcune finestre (come quella per le chiamate in corso, per le registrazioni, per il cronometro e così via).

La fotocamera principale supporta un’apertura f/1.75 e 108 milioni di pixel di imaging ad alta definizione con modalità HIGH-RES, ed è in grado di riprodurre effetti bokeh progressivi che replicano la visione naturale dell’occhio umano. La fotocamera anteriore da 50 MP offre un avanzato algoritmo RAW Domain che garantisce scatti più bilanciati con messa a fuoco precisa pensata per catturare anche i dettagli più piccoli; grazie alla commutazione automatica FoV tra 1x e 0,8x, lo smartphone permette di scattare selfie e selfie di gruppo catturando una maggiore porzione di sfondo.

Lato connettività non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C, e la batteria arriva fino a 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W. Secondo il produttore, quest’ultima può garantire fino a 29 ore di chiamate, 14 ore di riproduzione video o 16 ore di navigazione.

Specifiche tecniche HONOR 200 Lite 5G display AMOLED 20,1:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel), con 16,7 milioni di colori e 100% DCI-P3

20,1:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel), con 16,7 milioni di colori e 100% DCI-P3 SoC MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core (2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) e GPU Mali-G57 MC2

con CPU octa-core (2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) e GPU Mali-G57 MC2 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), ultra-grandangolare e di profondità di campo da 5 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

(apertura f/1.75), ultra-grandangolare e di profondità di campo da 5 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.1)

ulteriori dettagli nella scheda tecnica di HONOR 200 Lite

Lo smartphone propone un design ultra-sottile che secondo l’azienda unisce eleganza, comodità e durata, mantenendo robustezza senza rinunciare a un’estetica accattivante (lo spessore è di 6,78 mm, mentre il peso di 166 g). Il nuovo HONOR è stato progettato per resistere all’usura quotidiana, come appurato dalla certificazione SGS 5-star Drop Resistance for Overall Unit.

HONOR 200 Lite 5G arriva sul mercato italiano con Android 14 e MagicOS 8.0, che integra funzionalità di intelligenza artificiale come Magic Portal e Magic Capsule, e funzioni come HONOR Global Favorites Space, Shortcut e Parallel Space.

Prezzo, uscita e offerta lancio di HONOR 200 Lite 5G

HONOR 200 Lite 5G è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 7 maggio 2024, nelle colorazioni Starry Blue, Cyan Lake e Midnight Black. Potete acquistarlo sul sito ufficiale HONOR, oppure presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 329,90 euro. Fino al 16 maggio 2024 potrete portarvelo a casa in offerta lancio a 289,90 euro tramite il coupon ATUTTOANDROID200L; aggiungendo 1,90 euro potete avere il caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W, mentre approfittando della promozione Trade-in potete ottenere uno sconto extra di 20 euro da aggiungere al valore del vecchio dispositivo.

