Ci siamo: Google ha annunciato la data dell’evento più importante dell’anno, quello in cui il colosso di Mountain View svela le maggiori novità hardware e software in arrivo. E lo ha fatto alla sua maniera, nascondendo l’informazione dietro ad un gioco collettivo.

Stiamo parlando, ovviamente, del Google I/O 2024, che inizierà ufficialmente tra circa due mesi, martedì 14 maggio, alle ore 18 italiane (10 PT), e si terrà come di consueto presso lo Shoreline Amphitheater di Mountain View, in California.

Il momento più atteso sarà, al solito, il keynote rivolto al pubblico generalista più che agli sviluppatori, e cioè l’occasione in cui Google mostrerà i nuovi smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 8a, senza dimenticare il pieghevole Pixel Fold 2, e si soffermerà sulle novità in arrivo su Android 15, su WearOS, Gmail, Chrome e tanto altro.

È facile pronosticare che sarà dedicato molto spazio e risalto all’intelligenza artificiale (e dunque al chatbot Bard), che è importante per Google in generale ed è peraltro già diventata un selling point degli ultimi dispositivi Android, considerando la centralità che ricopre nelle campagne marketing dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro (e dei Galaxy S24 di Samsung).

Si può ancora giocare al rompicapo di Google

Fino a qualche ora fa Mountain View non si era ancora sbottonata. Poi, come anticipato in apertura, ha rilasciato un divertente rompicapo, denominato “Break the Loop“, in cui ciascun giocatore aveva il compito di portare la biglia alla fine di un percorso costruito utilizzando in maniera corretta tutti i pezzi a disposizione.

In totale i livelli sono 15, e la dimensione collettiva del gioco sta nel fatto che big G ha svelato la data solo dopo che un grande numero di utenti (non meglio precisato) è riuscito a completare la sfida. Alla fine, dopo solo qualche ora l’obiettivo è stato raggiunto, e il mistero sulla data dell’I/O 2024 è caduto.

Niente paura: se volete cimentarvi col puzzle di Google, potete ancora farlo cliccando su “Play” nella sezione “Break the loop” che potete trovare sul sito ufficiale dell’I/O 2024, sotto il countdown che tiene traccia del tempo che ci separa dall’inizio dell’evento.