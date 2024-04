Google One è il servizio in abbonamento del colosso di Mountain View posto alla base di tanti servizi fondamentali come Google Drive, Gmail e Google Foto, tuttavia sta perdendo pezzi per strada e prossimamente dirà addio alla VPN integrata.

Stop alla VPN di Google One: c’è la data ufficiale

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come Google One stia eliminando un altro vantaggio per gli abbonati, ma la rimozione della VPN integrata è sicuramente una perdita di maggiore importanza. Ve lo avevamo già anticipato nelle scorse settimane, tuttavia adesso Big G ha ufficializzato la data dell’addio, fornendo alcune precisazioni e informazioni utili per gli utenti.

Partiamo con il dire che la VPN di Google One non sarà più disponibile a partire dal 10 giugno 2024, dunque all’addio mancano meno di due mesi. La rimozione in discorso, comunque, non avrà lo stesso impatto su tutti gli utenti: senza entrare nel merito delle altre VPN disponibili sul mercato, è importante ricordare le alternative che la stessa Google prevede per i propri utenti:

Come rimuovere la VPN di Google One da Android

In sede di ufficializzazione della data di rimozione della VPN di Google One, Big G ha inserito nella pagina di supporto dedicata anche tutte le istruzioni utili per guidare gli utenti nella rimozione della VPN in discorso dal proprio dispositivo (sia esso Android, iOS o desktop).

Per quanto riguarda i dispositivi Android, è possibile eliminare il profilo VPN eseguendo i pochi semplici passaggi riportati di seguito:

Apri le Impostazioni sullo smartphone o tablet. Tocca Connessione e condivisione VPN. La scheda “Connessione e condivisione” potrebbe avere un altro nome per dispositivi diversi, ad esempio “Rete e internet”. Accanto a “Google One”, tocca Impostazioni . Seleziona Elimina profilo VPN. Se necessario, tocca Salva.

In aggiunta a questo, è possibile altresì disattivare la VPN dall’app Google One come segue (Google ricorda di accertarsi di aver eseguito l’accesso al proprio account Google):

Apri l’app Google One sul tuo dispositivo Android. In basso, tocca Vantaggi. Trova la voce relativa alla VPN. Tocca Visualizza dettagli. Disattiva la VPN.

Per le procedure guidate riguardanti i dispositivi iOS e le app desktop, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.