Nelle ultime settimane l’attenzione degli appassionati della community è stata monopolizzata dal prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, il mese prossimo, in occasione del Google I/O 2024 l’azienda svelerà al mondo il nuovo Google Pixel 8a, dispositivo del quale sappiamo però già molto grazie alle numerosissime fughe di notizie.

Tanto per fare qualche esempio, abbiamo già visto tutta una serie di render, il presunto prezzo di vendita, alcuni scatti dal vivo, quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili al lancio, nonché immagini raffiguranti lo smartphone da tutte le angolazioni.

Anche oggi quindi torniamo a parlare di Google Pixel 8a, visto che i colleghi di androidheadlines sono entrati in possesso di una serie di immagini pubblicitarie grazie alle quali possiamo farci un’idea più precisa di cosa avrà da offrire il dispositivo in questione, oltre ad altre immagini dettagliate dello smartphone e di alcune cover.

Tutta una serie di nuove informazioni su Google Pixel 8a

Nel corso delle ultime settimane, grazie a tutta una serie di indiscrezioni condivise da vari leaker, abbiamo avuto modo di chiarirci le idee circa l’aspetto che dovrebbe avere Google Pixel 8a, approfondendo al contempo alcune sue presunte caratteristiche.

Oggi però, completiamo il puzzle delle informazioni in nostro possesso, anche se considerando che manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale, siamo certi che non sarà l’ultima volta in cui parleremo del dispositivo.

Ad ogni modo, come potete notare dall’immagine poco sotto, uno dei focus del prossimo smartphone made by Google sarà il comparto fotografico, Pixel 8a potrà infatti contare su tutta una serie di funzionalità esclusive come Audio Magic Eraser, Night Sight e Best Take; nulla di nuovo, sono tutte funzioni che già conosciamo, ma è interessante notare come l’azienda abbia deciso di dotare il fratellino della famiglia Pixel 8 anche della funzione Audio Magic Eraser, rimasta finora esclusiva dei fratelli maggiori e non ancora resa disponibile per altri Pixel.

Passiamo poi ad alcune interessanti funzionalità, stando a quanto riportato da un’ulteriore immagine condivisa, Pixel 8a potrà vantare Call Assist, il riepilogo delle email (probabilmente collegato al chatbot AI Gemini e a Gmail) e Cerchia e Cerca che ormai ben conosciamo.

Per quel che riguarda le specifiche, come già sapevamo Pixel 8a sarà mosso dal processore proprietario Google Tensor G3, lo stesso utilizzato sui fratelli maggiori della gamma; inoltre l’immagine che vedete sotto ci dà un’indicazione circa il supporto per la ricarica rapida, anche se qui a causa della scarsa qualità dell’immagine non siamo molto sicuri sulle cifre: sembra infatti di leggere nella parte inferiore “Up to 18 watts wired charging. Based upon use of the Google 30 W USB-C charger“, quindi non ci sbilanciamo sui numeri al momento.

Anche l’ultima immagine ci fornisce indicazioni interessanti, secondo quanto riportato lo smartphone godrà della VPN di Google One che come abbiamo visto, nonostante la dismissione rimarrà disponibile per alcuni dispositivi dell’azienda. Google Pixel 8a avrà la certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere e, sempre stando a quanto riportato dall’immagine, potrà vantare ben sette anni di aggiornamenti di sicurezza: è interessante che Google specifichi “aggiornamenti di sicurezza”, segno di come la politica in materia di supporto software per il prossimo smartphone potrebbe essere leggermente differente da quella adottata per i fratelli maggiori.

Il prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View dovrebbe essere disponibile per l’acquisto subito dopo l’evento di presentazione che, come sappiamo, si terrà il 14 e il 15 maggio; per completezza riportiamo di seguito quelle che sono le specifiche tecniche trapelate dalle precedenti indiscrezioni:

Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: Google Tensor G3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 27 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 14

Infine, concludiamo le indiscrezioni odierne con tutta una serie di nuove immagini, raffiguranti anche le varie cover che saranno disponibili nelle diverse colorazioni (Obsidian, Porcelain, Bay e Mint).