Dopo aver curiosamente aggiornato l’app per gli aggiornamenti, Samsung riprende con il rilascio di nuovi firmware per i suoi dispositivi: in questi giorni stanno accogliendo nuovi update Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. In più vale la pena tornare a parlare della serie Samsung Galaxy S20. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Tempo di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. I tre tablet Android hanno ricevuto da una decina di giorni la One UI 6.1 insieme a tanti miglioramenti e a diverse novità lato intelligenza artificiale (Galaxy AI), ma è già il momento di accogliere un ulteriore update.

In queste ore sono infatti in distribuzione le patch di sicurezza di aprile 2024, che abbiamo già iniziato a vedere su altri modelli della casa di Seoul nei giorni scorsi (come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5). Il rollout parte dalla Corea del Sud con i firmware BXD2, ma dovrebbe raggiungere tutti gli altri Paesi nel giro di qualche giorno al massimo. Le novità? Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore, le patch di aprile vanno a correggere 27 vulnerabilità comuni al sistema operativo Google (CVE), oltre a 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi della casa di Seoul (SVE), tra cui una relativa a Samsung Pay.

Per il resto non sembrano essere stati integrati ulteriori cambiamenti: del resto è appena arrivata la One UI 6.1 con tutte le sue novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Aggiornamenti in arrivo anche per Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4. I due smartphone pieghevoli stanno iniziando ad accogliere le patch di sicurezza di aprile 2024: si parte dagli Stati Uniti con i firmware F721USQS4EXD1 e F936USQS4EXD1, che seguono a breve distanza quelli rilasciati sui successori.

Non sembrano esserci ulteriori novità rilevanti, oltre eventualmente a qualche bugfix o miglioramento generico di stabilità. Le correzioni di sicurezza sono quelli descritte più su: abbiamo la correzione a 27 vulnerabilità generali (CVE) e a 17 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Samsung (SVE).

Per novità più consistenti dovremo aspettare l’arrivo della One UI 6.1: Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 dovrebbero far parte della seconda tranche di aggiornamenti, che potrebbe partire nel giro di pochi giorni e riguardare anche Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e Galaxy A54 5G.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Niente One UI 6.1 per ora per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che potrebbero dover aspettare il mese di maggio 2024. I tre flagship 2021 stanno iniziando ad accogliere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile 2024.

In distribuzione ci sono i firmware G991BXXSAFXCL, G996BXXSAFXCL e G998BXXSAFXCL, che non sembrano includere ulteriori cambiamenti rilevanti oltre alle suddette correzioni di sicurezza. Anche qui sono state “tappate” 27 vulnerabilità del sistema operativo in generale (CVE) insieme a ulteriori 17 riguardanti più nello specifico i prodotti dotati di One UI (SVE).

La serie Galaxy S21 riceverà sicuramente la One UI 6.1, visto che il supporto promesso da Samsung prevede anche l’arrivo di Android 15 e One UI 7, ma potrebbe volerci ancora qualche settimana.

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra vanno oltre agli aggiornamenti promessi

I possessori di Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra potrebbero già essersi resi conto di un importante dettaglio relativo al supporto software. I tre smartphone hanno debuttato all’inizio del 2020 con la promessa di tre aggiornamenti di Android e di quattro anni di patch di sicurezza, ma sono andati oltre.

Attualmente dispongono delle patch di sicurezza di marzo 2024 e dovrebbero continuare a ricevere aggiornamenti per qualche mese: forse il produttore ha deciso di ampliare il supporto con un ulteriore anno, seppur “retrocedendo” la serie agli update trimestrali. Non sappiamo esattamente quanto proseguirà il supporto, ma il fatto che Samsung abbia deciso di andare oltre quanto promesso è sicuramente apprezzabile da parte dei possessori di Galaxy S20.

Purtroppo non sono invece previsti ulteriori aggiornamenti per le versioni di Android: la serie Galaxy S20 si deve accontentare dei tre major update rilasciati (da Android 10 ad Android 13), visto che la politica sui quattro aggiornamenti (ora addirittura sette a partire dalla serie Galaxy S24) venne introdotta solo a partire dai successori.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4, S21, S21+, S21 Ultra, Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra

Per verificare via OTA l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo collegando lo smartphone o il tablet al PC e utilizzando Smart Switch. In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno per poi riprovare.