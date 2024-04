Come probabilmente saprete, Samsung è uno dei produttori Android più attivi per quanto riguarda gli aggiornamenti software dei suoi dispositivi, che si tratti di smartphone, tablet Android o altri prodotti. In queste ore la casa di Seoul si è spinta persino oltre, andando curiosamente a rilasciare tramite il Galaxy Store un aggiornamento per… “Aggiornamento software“. Vediamo cosa cambia.

Samsung aggiorna l’app Aggiornamento software: le novità

Samsung ha rilasciato in queste ore un aggiornamento per Aggiornamento software, l’applicazione presente sul Galaxy Store adibita all’aggiornamento dei firmware degli smartphone e dei tablet del marchio. In distribuzione c’è la versione 4.2.39, che richiede un download poco sotto i 10 MB e che potrebbe aver incuriosito diversi utenti.

Nessuno stravolgimento, naturalmente: l’aggiornamento in questione è pensato per ottimizzare il processo di update dei dispositivi via OTA, ma non sembra portare tangibili novità per gli utenti. Il produttore non ha rilasciato dettagli su questa nuova release, e non è presente neanche un changelog. Un’analisi più attenta ci ha permesso di capire qual è il cambiamento introdotto da Samsung (perlomeno tra quelli visibili): a quanto sembra, con la nuova versione, anche la serie Samsung Galaxy S24 integra la dicitura “Versione di Android” nella schermata che viene restituita dopo la ricerca di un update. Sui modelli precedenti questa informazione risultava già disponibile, mentre sugli ultimi flagship è apparsa solo con l’aggiornamento. Non esattamente una svolta, diciamo, ma possiamo apprezzare la differenza negli screenshot comparativi.

L’aggiornamento dell’app Aggiornamento software è stato rilasciato in queste ore e dovreste riuscire a trovarlo senza problemi sul Galaxy Store, indipendentemente dalla presenza a bordo della One UI 6.1. Per cercare l’update potete tenere premuto sull’icona del Galaxy Store e selezionare “Aggiorna applicazioni“, oppure aprire lo store e passare da “Menu > Aggiornamenti“.

Vi ricordiamo che proprio di recente c’è stata una novità importante per Samsung, proprio per quanto riguarda gli aggiornamenti software: per la prima volta, il produttore ha adottato i seamless update; l’azienda è partita da Samsung Galaxy A55, ma immaginiamo che adotterà lo stesso sistema su tutti i futuri dispositivi. Nel frattempo, dovrebbe proseguire a breve la distribuzione della One UI 6.1: dopo il debutto sulla serie Samsung Galaxy S24, la release è sbarcata sui flagship 2023 (come Galaxy S23), ma presto toccherà a tanti altri modelli.

Avete già aggiornato Aggiornamento software sul vostro Samsung Galaxy? Avete notato qualche cambiamento nella ricerca di nuovi update?