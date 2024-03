Esattamente come preventivato, Samsung ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 6.1 per la serie Samsung Galaxy S23 (S23 FE compreso), Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e per la serie Galaxy Tab S9. L’update sta arrivando anche nelle mani degli utenti italiani: scopriamo insieme tutte le novità e come installare la nuova versione.

One UI 6.1 disponibile da oggi per Samsung Galaxy S23, Z Flip5, Z Fold5 e Tab S9

La One UI 6.1 è arrivata su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Il rollout è partito questa notte e ha già iniziato a raggiungere gli smartphone e i tablet in questione in modo graduale, esattamente come promesso dalla casa sud-coreana e come vi avevamo anticipato.

La nuova release è la stessa che ha debuttato qualche settimana fa sui Samsung Galaxy S24 e comprende (quasi) tutte le funzionalità viste su questi ultimi, comprese quelle Galaxy AI. Le novità sono ovviamente tantissime, visto anche il download intorno ai 3 GB: tra le funzioni di intelligenza artificiale spicca l’apprezzato Cerchia e cerca con Google, una sorta di Google Lens potenziato che consente di selezionare un elemento all’interno della schermata e ottenere maggiori informazioni in un istante; troviamo poi Traduzione Live per effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale attraverso l’app Telefono preinstallata, Interprete, che traduce istantaneamente le parole degli interlocutori e le visualizza su uno schermo diviso, l’Assistente Chat nella tastiera per perfezionare il tono della conversazione, l’Assistente Note per un riepilogo delle attività generato dall’IA e per la creazione di modelli per prendere appunti con formati predefiniti, e Assistente Trascrizione per trascrivere, riassumere ed eventualmente tradurre le registrazioni vocali.

In più, tra le novità troviamo la funzione per la generazione di sfondi con IA, Slow-mo istantaneo che sfrutta l’IA per generare fotogrammi aggiuntivi, Edit Suggestion, Modifica Generativa, il copia-incolla da un’immagine all’altra, la creazione di sticker personalizzati, più widget per la schermata di blocco, miglioramenti alle animazioni, alla ricerca nella galleria e perfezionamenti a diversi altri elementi del sistema. Non tutte le funzioni appena citate potrebbero comunque essere arrivate su tutti i modelli, dato che ad esempio si diceva già i giorni scorsi che le versioni Wi-Fi dei Galaxy Tab S9 non avrebbero potuto contare su Traduzione Live, e che Galaxy S23 FE non avrebbe ottenuto lo Slow-mo istantaneo. Niente da fare, come previsto, per la nuova schermata Always-On Display degli S24 con immagini a schermo intero, e per la funzione sperimentale Sfondo Ambiente foto, che va a effettuare modifiche alla sfondo della schermata di blocco basandosi sull’orario e sul meteo del momento (aggiornata giusto ieri sugli S24).

L’aggiornamento non porta con sé le patch di aprile 2024 (arrivate sulla serie Galaxy S24 da poco): per ora si resta a quelle di marzo.

Come aggiornare Galaxy S23, Z Flip5, Z Fold5 e Galaxy Tab S9 alla One UI 6.1

Samsung ha già iniziato la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 6.1 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Il rollout parte dai modelli no brand ed è graduale, ma dovreste già riuscire a trovare via OTA, scaricare e installare l’update recandovi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potreste provare a collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch.

In caso di esito negativo vi consigliamo semplicemente di attendere qualche ora per poi riprovare.

E gli altri modelli?

Per il momento Samsung non ha diffuso informazioni precise riguardanti la distribuzione della One UI 6.1 sugli altri modelli già aggiornati alla One UI 6.0, come ad esempio le serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21, oppure i più recenti modelli della serie Galaxy A (come Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G). Se tutto procederà per il meglio, immaginiamo che gli altri dispositivi avranno la One UI 6.1 nel giro di qualche settimana, dalla fine del mese di aprile in avanti.

Per quanto riguarda le funzioni Galaxy AI, è possibile che qualcosa venga portato anche su altri modelli (soprattutto sulla serie Galaxy S22, che condivide il SoC Exynos 2200 con Galaxy S23 FE), ma anche in questo caso dovremo aspettare indicazioni da parte del produttore. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulla distribuzione e sulle ultime novità.

