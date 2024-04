Il team di sviluppatori di Samsung lavora senza sosta all’aggiornamento dei vari device del colosso coreano e nelle scorse ore ha dato il via alle procedure di rilascio di nuovi update per Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Per entrambi i modelli pieghevoli dello scorso anno è stato rilasciato l’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza mensili relative ad aprile 2024, confermando la velocità che il colosso coreano è in grado di vantare in fatto di update.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 si aggiornano

Iniziando da Samsung Galaxy Z Fold5, l’update porta il firmware alla versione F946BXXS1CXCH ed introduce le patch di sicurezza di aprile 2024.

Già segnalato in alcuni Paesi europei, dovrebbe essere presto disponibile per tutti i modelli commercializzati nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il colosso coreano ha svelato i dettagli relativi all’aggiornamento di aprile, precisando che con esso vengono risolte 27 criticità da parte di Google (e relative a tutti i dispositivi Android) e 17 vulnerabilità che riguardano invece solo i device di Samsung.

Passando a Samsung Galaxy Z Flip5, in seguito all’aggiornamento in questione il firmware arriva alla versione F731BXXS1CXCK e anche in questo caso non vi sono altre novità oltre alle patch di sicurezza di aprile.

L’aggiornamento è già disponibile in vari Paesi europei e nei prossimi giorni dovrebbe estendersi anche agli altri.

Come procedere all’aggiornamento

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema a segnalarlo agli utenti attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti possono ad ogni modo procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software, ove si trova l’apposita opzione per la verifica dell’eventuale disponibilità di un nuovo update.

