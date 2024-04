A inizio anno con la presentazione degli ultimi smartphone di punta della famiglia Samsung Galaxy S24, l’azienda ha contestualmente lanciato l’ultima versione della propria interfaccia proprietaria One UI 6.1.

In seguito la società ha provveduto a distribuire l’update in questione anche ad altri dispositivi, prevalentemente i top di gamma della generazione precedente e altri, nello specifico Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.

Nonostante alcuni di questi dispositivi abbiano ricevuto anche qualche bug insieme alle nuove funzionalità e ai miglioramenti, ciò di sicuro non ferma i piani dell’azienda per il rilascio dell’ultima versione One UI 6.1 anche su altri smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Samsung sarebbe pronta a distribuire l’update in questione su altri dispositivi Galaxy già la prossima settimana; vediamo insieme qualche dettaglio.

Samsung sarebbe pronta a portare la One UI 6.1 anche su questi altri dispositivi

Stando a quanto condiviso su X (ex Twitter) da Tarun Vats, sui server dell’azienda sarebbero stati individuati i firmware di test della One UI 6.1 per Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 e Galaxy A54.

Se di per sé questa circostanza indica semplicemente che Samsung stia lavorando all’aggiornamento One UI per questi smartphone, la fonte condivide anche le presunte tempistiche per il rilascio dell’update: sembra che l’azienda sia pronta a portare la One UI 6.1 su questi dispositivi Galaxy già dalla prossima settimana, in mercati quali Corea, India, Asia ed Europa.

Al momento però non è chiaro di quali funzionalità potranno beneficiare le vecchie glorie del brand, se da un lato infatti alcune funzioni e miglioramenti saranno sicuramente presenti, dall’altro non è scontato che tutte le funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale possano essere distribuite anche su questi telefoni, soprattutto se consideriamo che nella lista è presente anche un dispositivo di fascia media.

Non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire quali funzioni della One UI 6.1 riceveranno i dispositivi citati in precedenza.