Dopo la presentazione dei Samsung Galaxy S24 è già arrivato il momento di volgere lo sguardo a cosa ci aspetta nei prossimi mesi da parte del produttore. Qualcosa ce lo ha mostrato la stessa Samsung con un breve teaser dell’atteso Galaxy Ring, ma le novità wearable dei prossimi mesi dovrebbero essere parecchie, senza contare l’arrivo dei nuovi pieghevoli: facciamo il punto sui prodotti in arrivo.

Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Ring, Galaxy Fit3 e visore VR in arrivo

Samsung è stata parecchio impegnata in questi ultimi mesi con il lancio di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, e di conseguenza sulle novità della One UI 6.1 legate all’intelligenza artificiale Galaxy AI, ma questo non significa che ci aspettino mesi di “vuoto” per quanto riguarda il debutto di altri prodotti. La casa di Seoul sta lavorando su diverse novità riguardanti i prodotti della gamma wearable, che dovrebbero comprendere l’inedito Galaxy Ring, una nuova smartband, la nuova serie di smartwatch Galaxy Watch e non solo.

In base a quanto riportato da Roland Quandt, Samsung sta lavorando a un visore VR, numero di modello SM-I130, ma per il momento non abbiamo un granché da anticiparvi. Sarà interessante scoprire Galaxy Ring, il primo anello smart del produttore: purtroppo durante l’Unpacked di mercoledì è stato mostrato di sfuggita attraverso un breve trailer, ma siamo certi che ne sapremo di più nelle prossime settimane. In base a quanto dichiarato durante l’evento, l’anello integrerà funzioni per la salute e il benessere di livello superiore grazie a Samsung Health. Durante gli ultimi anni abbiamo visto diversi brevetti depositati dall’azienda, e il momento del lancio si sta finalmente avvicinando. Previsioni sul lancio? Chissà: a fine febbraio ci sarà il Mobile World Congress, mentre durante l’estate avremo il secondo Unpacked dell’anno, quindi le opportunità non mancheranno.

A tal proposito, durante l’estate toccherà quasi certamente alla serie Samsung Galaxy Watch7, che potrebbe essere composta da due o addirittura tre modelli (per alcuni la versione Ultra potrebbe arrivare non prima dell’anno prossimo). Per ora non sono trapelati molti dettagli, anche se sappiamo che a bordo potrebbe esserci il chip Exynos W940 con processo produttivo a 3 nm: quest’ultimo offrirebbe grandi vantaggi in termini di efficienza energetica e potrebbe offrire un’esperienza d’uso nettamente migliore. Probabile un lancio durante il mese di agosto, che ultimamente è stato scelto per l’evento Unpacked di presentazione degli smartphone pieghevoli (quest’anno toccherà a Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6).

Non ci dimentichiamo infine di Samsung Galaxy Fit3, l’atteso nuovo modello di smartband in arrivo a distanza di parecchio dal precedente (uscito nel 2020). Negli ultimi mesi sono spuntate diverse anticipazioni e abbiamo avuto modo di scoprire non solo alcune delle caratteristiche, ma anche alcune immagini e dettagli sull’autonomia. Alcuni puntavano su un lancio durante l’Unpacked dei Galaxy S24, ma a quanto pare dovremo aspettare un po’ di più: potremmo vedere Galaxy Fit3 durante il Mobile World Congress del mese prossimo, anche se Samsung potrebbe decidere di lanciare la nuova smartband senza particolari eventi dedicati.

Insomma, già solo lato wearable ci aspettano diverse novità nei prossimi mesi per quanto riguarda Samsung: voi quale state aspettando di più? Fateci sapere la vostra.

Leggi anche: Galaxy AI, supporto record e altro dei Galaxy S24: cosa arriverà e cosa no sugli altri Samsung