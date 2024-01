Uno dei momenti più attesi dagli appassionati di tecnologia è arrivato, quest’anno con un po’ di anticipo: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra sono ufficiali e sono stati presentati durante l’evento Galaxy Unpacked di oggi, 17 gennaio 2024. Queste ultime settimane sono stati ricchissime di anticipazioni, rumor e indiscrezioni riguardanti i nuovi flagship del produttore sud-coreano, ma è finalmente arrivato il momento di andarli a scoprire ufficialmente.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra ufficiali con Galaxy AI

Samsung ha presentato ufficialmente i suoi nuovi flagship Android, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, con l’intento di aprire un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI. Secondo il produttore, la nuova serie apre la strada a una nuova era che cambierà per sempre il modo in cui questo tipo di dispositivi contribuisce alla vita di tutti i giorni. L’intelligenza artificiale ottimizza tantissime esperienze di utilizzo, dalla possibilità di comunicare senza barriere (grazie alle traduzioni intelligenti di testi e chiamate), alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile“, ha spiegato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. “Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone. Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI“.

Funzionalità e novità IA, anche firmate Google

Il fulcro dei nuovi smartphone è costituito da Galaxy AI, che mira a migliorare ogni aspetto. Si parte da una delle basi di questo genere di dispositivi, ossia la comunicazione: Galaxy S24 abbatte le barriere linguistiche e consente, ad esempio, di chattare con qualcuno di un altro Paese, o di completare una prenotazione mentre ci si trova in vacanza all’estero. Questo, e tanto altro, grazie alla funzione Traduzione Live, che garantisce traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale e in modo bidirezionale all’interno dell’app Telefono nativa: niente app di terze parti, e l’IA mantiene le conversazioni sul dispositivo stesso, così da tenerle completamente private.

Con Interprete, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte all’istante e visualizzate su uno schermo diviso, in modo che gli interlocutori possano leggere una traduzione testuale stando l’uno di fronte all’altro. Questa funzione è utilizzabile anche senza una connessione dati o una rete Wi-Fi.

Per messaggi e altre app, può entrare in gioco Assistente Chat, capace di perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati (ad esempio un messaggio cortese a un collega o una frase accattivante per un post sui social network). L’IA integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. Mentre siamo in macchina, Android Auto può riassumere i messaggi in arrivo e suggerire risposte e azioni adatte, come l’invio dell’orario previsto di arrivo.

Samsung Notes può contare sull’Assistente Note per offrire un riepilogo delle attività in programma generato dall’intelligenza artificiale, la possibilità di creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti e di creare copertine per aiutare a distinguere meglio le note più importanti. Per le registrazioni vocali c’è invece Assistente Trascrizione, che sfrutta l’IA e la tecnologia di dettatura per trascrivere, riassumere ed eventualmente tradurre le registrazioni.

I Galaxy S24 diventano i primi smartphone della storia a lanciare un nuovo e intuitivo strumento di ricerca basato sui gesti, Cerchia e cerca con Google. Frutto della collaborazione tra le due compagnie, sembra quasi uno scioglilingua, ma è una funzione che sfrutta un semplice gesto: dopo una pressione prolungata del tasto home, è possibile cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo per visualizzare risultati di ricerca utili.

Che si tratti di un post sui social, di un oggetto interessante scovato tra gli Shorts di YouTube e non solo, si potranno ottenere maggiori informazioni senza dover uscire dall’app in cui ci si trova. L’IA agisce anche in base proprio a quest’ultima: per alcuni tipi di ricerche, l’utente può visualizzare panoramiche informative generate dall’intelligenza artificiale con contesto e informazioni utili riprese da Internet. La funzione Cerchia e cerca arriverà anche su Pixel 8 e Pixel 8 Pro a partire dal prossimo Feature Drop, e in seguito sugli altri dispositivi Android.

Restando sulla collaborazione con Big G, quelli della serie Galaxy S24 sono i primi smartphone Samsung a utilizzare il modello IA Gemini di Google, svelato lo scorso dicembre. Samsung sarà inoltre il primo partner di Google Cloud a implementare Gemini Pro e Imagen 2 su Vertex AI via cloud sui propri smartphone. Grazie a Gemini Nano, l’esperienza di messaggistica migliora con la funzione Smart Compose on-device, che aiuta a creare messaggi unici in stili diversi.

Potevano mancare miglioramenti per il comparto fotografico legati all’intelligenza artificiale? Ovviamente no, e Samsung ha infatti integrato ProVisual Engine, una suite completa di strumenti basati sull’IA che trasformano la capacità di acquisizione e ottimizzano la libertà creativa in tutte le fasi. Il Sistema Quad Tele di Galaxy S24 Ultra può contare su un nuovo obiettivo dotato di zoom ottico 5x e dispone di un sensore da 50 MP che offre prestazioni di qualità ottica a livelli di zoom con ingrandimenti 2x, 3x, 5x e 10x grazie al sensore Adaptive Pixel. Con lo zoom digitale ottimizzato, lo smartphone non teme nemmeno lo zoom fino a 100x.

L’aggiornamento delle funzionalità Nightography rende foto e video con lo Space Zoom luminosi in ogni condizione. Sfruttando i pixel più grandi di Galaxy S24 Ultra (ora di 1,4 μm, ossia il 60% in più rispetto al predecessore), si possono ottenere risultati ricchi di luce anche in condizioni di bassa luminosità. A disposizione ovviamente la stabilizzazione ottica (OIS), che consente di ridurre l’effetto mosso grazie ad angoli più ampi e al miglioramento della compensazione del movimento. Il blocco ISP dedicato riduce il disturbo durante la registrazione di video (anche con la fotocamera anteriore), mentre lo smartphone analizza i dati giroscopici distinguendo tra i movimenti di chi sta girando il filmato e quelli del soggetto. Per i video in slow motion, Instant Slow Motion può generare fotogrammi aggiuntivi per ridurre ulteriormente la velocità di riproduzione delle sequenze migliori.

Dopo lo scatto, possono intervenire gli strumenti di editing di Galaxy AI per apportare modifiche di ogni genere, come cancellare oggetti, ricomporre e rimasterizzare le immagini. Edit Suggestion sfrutta l’IA per suggerire le modifiche più adatte, in modo da non far perdere l’utente tra le tante funzionalità; Modifica Generativa può riempire parti dello sfondo con un’immagine generata con l’intelligenza artificiale: in questo modo può anche riempire i bordi quando un’immagine risulta inclinata. Non manca la possibilità di spostare leggermente un oggetto o una persona per collocarli nella posizione ideale: l’IA consente di regolare la posizione, andando a generare uno sfondo nel punto in cui il soggetto si trovava in precedenza. Quando Galaxy S24 usa l’IA generativa per la modifica di un’immagine, su quest’ultima e nei metadati comparirà un’apposita filigrana. Interessante anche la funzione Photomoji, che consente di creare una nuova emoji con le proprie foto e l’intelligenza artificiale generativa.

I nuovi smartphone offrono anche il Super HDR, che mostra anteprime realistiche prima ancora di premere l’otturatore. All’interno della Galleria o sull’app social preferita, le foto vengono mostrate anche in Super HDR per una gamma più realistica di luminosità, colore e contrasto. Risulta importante sottolineare che pure le app social di terze parti riescono a sfruttare al massimo il sistema di fotocamere potenziate dall’IA di Samsung: ad esempio, le funzionalità si integrano direttamente con le app come Instagram in HDR.

Specifiche tecniche della serie Samsung Galaxy S24

Con funzionalità IA simili serve tanta potenza, ed è per questo che gli smartphone integrano il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (su Galaxy S24 Ultra) o il SoC Exynos 2400 (su Galaxy S24 e Galaxy S24+). Il processore di punta di Qualcomm è stato ottimizzato appositamente per il flagship di casa Samsung, e offre una NPU notevolmente migliorata con un’elaborazione AI ancora più efficiente. Al fianco del chipset trovano spazio 8 o 12 GB di RAM e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0 (3.1 solo per la versione 128 GB).

Per il gaming e i momenti di maggior carico di lavoro, entra in gioco su tutta la gamma il sistema di controllo termico con una camera di vapore fino a 1,9 volte più grande, grazie alla quale cala la temperatura superficiale del dispositivo e viene massimizzata la potenza delle prestazioni. Durante i giochi, il ray tracing offre migliori effetti visivi, con ombre e riflessi più realistici e di qualità, anche grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, che offrono titoli appositamente ottimizzati.

Il display di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2, 6,7 o 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ o QHD+ (quest’anno anche sul modello “Plus”, oltre che sull’Ultra) con frequenze di aggiornamento adattive a 1-120 Hz. Risulta il pannello più luminoso di sempre per quanto riguarda la gamma Galaxy, ed è in grado di raggiungere una luminosità massima di 2600 nit; la visibilità all’aperto è garantita da Vision Booster. Sul modello Ultra, a proteggere il pannello c’è un vetro Corning Gorilla Glass Armor, ulteriormente migliorato per offrire una durata superiore del 50% e una resistenza ai graffi quattro volte superiore. Inoltre, il display riduce i riflessi fino al 75%, per una visione ancora più nitida.

Del comparto fotografico abbiamo già accennato più su, ma vale la pena tornarci sopra per fornire i dettagli a livello hardware e le distinzioni tra i modelli. Galaxy S24 Ultra è ovviamente lo smartphone di punta e può contare su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Gli altri due dispositivi si devono “accontentare” di una tripla fotocamera posteriore, ma non differiscono tra loro: entrambi dispongono di un sensore principale grandangolare da 50 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Tutti e tre condividono la fotocamera anteriore da 12 MP.

A livello di connettività solo l’Ultra si spinge al nuovo standard Wi-Fi 7, mentre gli altri due modelli si “fermano” al Wi-Fi 6E; non mancano ovviamente 5G dual SIM (con supporto eSIM), Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, così come la certificazione IP68 contro acqua e polvere. Come previsto dalle anticipazioni che vi abbiamo proposto negli ultimi mesi, Galaxy S24 e Galaxy S24+ accolgono batterie leggermente più grandi (4000 e 4900 mAh rispettivamente), mentre Galaxy S24 Ultra resta sugli stessi 5000 mAh del predecessore. Samsung è stata conservatrice nella velocità di ricarica: ancora una volta abbiamo una ricarica cablata da 45 W sui modelli più grandi e da 25 W sul compatto.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 (qui i dettagli completi)

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster

a risoluzione Full-HD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster SoC Exynos 2400

8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1/4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS, apertura f/1.8, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (f/2.4 e FoV 36°)

fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 147 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g

Scheda tecnica di Samsung Galaxy S24+ (qui i dettagli completi)

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster

a risoluzione con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster SoC Exynos 2400

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS, apertura f/1.8, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (f/2.4 e FoV 36°)

fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, 196 g

Scheda tecnica di Samsung Galaxy S24 Ultra (qui i dettagli completi)

display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster e supporto S Pen

a risoluzione con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster e supporto SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP (con OIS, apertura f/1.7, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con OIS, f/3.4, FoV 22°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS, f/2.4 e FoV 36°)

con sensore principale grandangolare da 200 MP (con OIS, apertura f/1.7, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con OIS, f/3.4, FoV 22°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS, f/2.4 e FoV 36°) fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g

Nella pagina qui sotto potete fare un confronto diretto tra i tre modelli, in modo da apprezzarne al meglio tutte le differenze:

Sicurezza, supporto software e sostenibilità

Anche quest’anno gli smartphone sono protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di grado militare. I Galaxy S24 proteggono i dati sensibili e difendono dagli attacchi con il loro hardware sicuro end-to-end, il rilevamento delle minacce in tempo reale e la protezione collaborativa. Gli utenti possono controllare in quale misura i dati possano andare a migliorare l’esperienza IA, grazie alle impostazioni di intelligenza avanzata che possono disabilitare l’elaborazione online dei dati per le funzioni IA. La visione di Knox Matrix ha fatto passi avanti grazie alle passkey, che consentono un accesso sicuro e rapido ai siti e alle applicazioni a cui gli utenti sono registrati, lasciando al sicuro da eventuali attacchi di phishing.

La protezione avanzata dei dati offre la crittografia end-to-end con l’esecuzione di un backup, la sincronizzazione o il ripristino dei dati con Samsung Cloud. Questo permette di crittografare o decrittografare i dati solo sui dispositivi dell’utente: solo quest’ultimo, e nessun altro, può visualizzarli, anche se il server viene compromesso o i dettagli dell’account vengono rubati. Se si perde l’accesso a uno dei dispositivi fidati, si può prevenire la perdita dei dati grazie a un apposito codice di ripristino. I Galaxy S24 sono inoltre protetti da una serie di altre funzionalità di sicurezza e privacy come Knox Vault, Dashboard privacy e sicurezza, Blocco automatico, Wi-Fi sicuro, Private Share, Modalità manutenzione e non solo.

Questa sicurezza viene garantita anche da un supporto software ulteriormente allungato rispetto al passato: con la serie Galaxy S24, Samsung estende il ciclo di vita offrendo almeno 4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza. Attualmente gli smartphone vengono proposti con Android 14 e One UI 6.1, e arriveranno almeno fino ad Android 18; le patch di sicurezza arriveranno almeno fino all’inizio del 2031.

La serie Galaxy S24 costituisce inoltre una nuova tappa del percorso di Samsung verso un futuro più sostenibile. Gli smartphone in questione continuano ad aumentare la varietà di materiali riciclati, tra plastica, vetro e alluminio, sia per i componenti interni sia per quelli esterni. Per la prima volta, i dispositivi presentano componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare riciclati. Galaxy S24 Ultra offre una batteria realizzata con almeno il 50% di cobalto riciclato, mentre negli altoparlanti sono stati utilizzati elementi realizzati con terre rare riciclate al 100%.

Si tratta della prima serie progettata con acciaio riciclato e poliuretano termoplastico (TPU). Gli altoparlanti del modello Ultra sono stati realizzati con almeno il 40% di acciaio riciclato, mentre i tasti laterali e del volume utilizzano almeno il 10% di TPU riciclato pre-consumo. Ovviamente non poteva mancare una confezione di vendita realizzata con carta riciclata al 100%. Gli smartphone sono dotati di certificazione UL ECOLOGO, con un’impronta ecologica misurata e verificata da The Carbon Trust.

Samsung è determinata a perseguire gli obiettivi prefissati con la sua roadmap ambientale e a realizzarli entro la fine del 2025. L’azienda fissa inoltre un nuovo obiettivo: entro il 2030 incorporerà almeno un materiale riciclato in ogni modulo di ogni prodotto mobile.

Design

Galaxy S24 Ultra è il primo smartphone della gamma a essere dotato di un telaio in titanio, che va a migliorare la resistenza e la longevità. Il dispositivo mette a disposizione un corpo sottile per una presa migliore e più confortevole. La cura riguarda anche gli altri due modelli: il design a corpo unico di Galaxy S24 e Galaxy S24+ offre una “connessione perfetta” tra la scocca posteriore e il telaio laterale.

I miglioramenti apportati in tutta la serie per quanto riguarda il design, con cornici uniformi e ancora più sottili, vanno ad agevolare l’esperienza di visione e consentono di includere pannelli di dimensioni più grandi sul display pari a 6,2 pollici (S24), 6,7 pollici (S24+) e 6,8 pollici (S24 Ultra), mantenendo al contempo dimensioni simili a quelle dei predecessori. Il vetro di Galaxy S24 Ultra è piatto e va a migliorare non solo la visualizzazione, ma anche la produttività (con o senza S Pen).

Le colorazioni tra cui scegliere sono parecchie: Galaxy S24 e Galaxy S24+ arrivano nelle versioni Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow, mentre Galaxy S24 Ultra in quelle Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow, che in questo caso richiamano il materiale utilizzato.

Prezzi, uscita e offerte di lancio di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

La serie Samsung Galaxy S24 è disponibile all’acquisto fin da subito a livello globale sul Samsung Shop Online, presso i rivenditori online e presso gli operatori, con consegne previste dal 24 gennaio 2024. Galaxy S24 e Galaxy S24+ sono acquistabili nelle colorazioni Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow, mentre Galaxy S24 Ultra arriva nelle versioni Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Sul Samsung Shop Online saranno disponibili colori aggiuntivi in esclusiva, esattamente come lo scorso anno.

I prezzi consigliati dei Samsung Galaxy S24 per il mercato italiano sono in linea con quelli anticipati in questi giorni, e risultano in generale più bassi rispetto a quelli dello scorso anno della serie Galaxy S23. Fa eccezione la versione di partenza di Galaxy S24 Ultra che sale di 20 euro, ma parte già da 12 GB di RAM invece di 8. Ecco tutti i prezzi nel dettaglio:

Per il periodo di lancio sono previste promozioni speciali che consentono di risparmiare fin da subito. Dal 17 al 30 gennaio 2024, presso gli operatori, i rivenditori online e il Samsung Shop Online è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione e ottenere:

Galaxy S24 Ultra da 1 TB al prezzo di quello da 512 GB (1619 euro)

Galaxy S24 Ultra da 512 GB al prezzo di quello da 256 GB (1499 euro)

Galaxy S24+ da 512 GB al prezzo di quello da 256 GB (1189 euro)

Galaxy S24 da 256 GB al prezzo di quello da 128 GB (929 euro)

Da oggi fino al 30 gennaio 2024, sul Samsung Shop Online si possono avere 100 euro di sconto con il coupon PREMIUMS24 (da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali). In aggiunta è possibile sfruttare il 5% di sconto direttamente a carrello per il primo acquisto loggandosi con il Samsung Account, ottenere la polizza assicurativa Samsung Care+ 12 mesi in regalo e approfittare di uno sconto del 30% sugli accessori, sui wearable, sui tablet e su Galaxy Book3 se acquistati insieme ai nuovi smartphone.

Infine, acquistando uno dei nuovi smartphone Android entro il 30 gennaio 2024 è possibile ottenere una super valutazione del proprio dispositivo usato: parliamo di 100 euro per Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ e di 50 euro per Galaxy S24, per una valutazione massimo di 670 euro.

