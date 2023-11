Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei prossimi device di Samsung e nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli su Samsung Galaxy S24, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6.

Nuove voci sulla RAM della serie Samsung Galaxy S24

Della prossima serie di punta dell’offerta del colosso coreano si è occupato nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe, che su X ha condiviso quella che dovrebbe essere la dotazione di tali device per quanto riguarda la RAM (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Iniziando dal modello base, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento soltanto su 8 GB di RAM mentre chi acquisterà Samsung Galaxy S24+ dovrebbe poter scegliere tra 8 GB e 12 GB.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S24 Ultra, le possibilità di scelta dovrebbero essere 8 GB e 12 GB mentre pare non vi sia in programma il lancio di una variante con 16 GB di RAM e ciò potrebbe rappresentare un limite rispetto a tanti modelli della concorrenza.

Schermi più grandi per Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Della prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung si è invece occupato nelle scorse ore il leaker Ross Young, che su X ha svelato alcuni interessanti dettagli su quelle che potrebbero le scelte del produttore per quanto riguarda gli schermi di tali device.

A dire di Young, sia Samsung Galaxy Z Fold6 che Samsung Galaxy Z Flip6 dovrebbero vantare dei display esterni più grandi rispetto a quelli montati sui loro predecessori.

Con specifico riferimento al modello a conchiglia, Young sostiene che lo schermo esterno potrebbe avere una diagonale di 3,9 pollici (con un aumento di 0,5 pollici rispetto a Samsung Galaxy Z Flip5).

In sostanza, il colosso coreano potrebbe avere deciso di accontentare gli utenti che richiedono schermi esterni per i pieghevoli più grandi, in modo da poter essere sfruttati meglio per le attività di tutti i giorni.