Molti di voi nella serata di ieri potrebbero aver seguito l’evento Galaxy Unpacked, la presentazione dei nuovi Galaxy S24 e di tutte le loro funzioni ha richiesto circa due ore e mezza e, se siete riusciti a resistere fino alla fine, avrete sicuramente notato qualcosa di inaspettato: l’azienda ha mostrato Samsung Galaxy Ring.

Sia chiaro che non si tratta di una presentazione o di un lancio del dispositivo in questione, per quello bisognerà attendere ancora, più che altro si è trattato di un teaser trailer che senza dare troppe informazioni ha svelato il design del futuro anello smart del colosso coreano.

Samsung ci lascia sbirciare il futuro Galaxy Ring

Una decina di secondi, questo è quanto Samsung ha concesso a tutti coloro che stavano seguendo l’evento Galaxy Unpacked di ieri sera per dare una rapida occhiata al suo prossimo dispositivo indossabile smart, Galaxy Ring, mentre il mattatore diceva:

E oggi stiamo portando le possibilità di Samsung Health a un livello superiore, portando le innovazioni all’avanguardia di Samsung Health in un fattore di forma completamente nuovo. Abbiamo creato un dispositivo per la salute e il benessere potente e accessibile, qui per cambiare la forma della salute futura come solo Samsung può fare. Ti presento Galaxy Ring.

È da diverso tempo che si vocifera di un anello smart in lavorazione nei laboratori del colosso coreano, già nel lontano 2015 vi avevamo riportato la notizia di alcuni brevetti depositati dall’azienda e con il passare del tempo c’è sempre stata qualche timida informazione al riguardo. I tempi sembrano ormai maturi, il mercato vanta già diverse soluzioni di vari produttori, certamente meno blasonati di Samsung, ma comunque ormai affermati nel campo degli anelli intelligenti.

Anche l’estate scorsa abbiamo visto insieme come, secondo le ultime informazioni provenienti dalla Corea del Sud, il colosso avesse scelto società giapponese Meiko per lo sviluppo e la produzione delle PCB (i circuiti stampati) necessari alla realizzazione di Galaxy Ring; ma anche sulle pagine di Tuttotech avevamo visto come fosse stato individuato qualche indizio all’interno dell’app Samsung Health.

In realtà sul prossimo, nonché primo anello smart dell’azienda sappiamo ben poco, quasi nulla: come potete vedere dalle immagini in galleria il breve video proiettato dall’azienda mostra timidamente la presenza di alcuni sensori nella parte interna di Galaxy Ring; inutile fare supposizioni o confronti con altri dispositivi già in commercio, ma è lecito presumere che si tratti di una dotazione necessaria al monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Il futuro anello smart del brand però potrebbe non fermarsi alle semplici funzionalità lato salute, considerando infatti non solo il crescente interesse generale nei confronti dell’intelligenza artificiale, ma anche tutte le nuove funzionalità dei Galaxy S24 rese possibili dall’implementazione di questo strumento, non è da escludere che Galaxy Ring possa forse vantare qualche funzione anche in questo frangente.

Ad ogni modo per saperne di più bisognerà attendere, quanto non è dato sapere ma considerando il teaser trailer è lecito presumere che i lavori siano già a buon punto, la società potrebbe presentare e lanciare Galaxy Ring nel corso dei prossimi mesi; non mancheremo di tenervi aggiornati.

