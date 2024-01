Samsung ha finalmente presentato la serie Galaxy S24, e con essa ha svelato non solo le funzionalità di intelligenza artificiale Galaxy AI, ma anche la tanto chiacchierata One UI 6.1, sempre basata su Android 14. Quest’ultima debutta sui nuovi smartphone del produttore ed è in arrivo su tanti altri dispositivi Samsung Galaxy: andiamo a scoprire le nuove funzioni della One UI 6.1.

Ecco la One UI 6.1: scopriamo le novità

Come capitato gli ultimi anni, pure questa volta Samsung ha scelto di far debuttare i nuovi flagship con quel “numerino” in più sulla One UI, che porta non solo perfezionamenti a quanto visto sulla precedente release, ma anche tante nuove funzionalità. La One UI 6.1 a disposizione sulla serie Galaxy S24 non porta ovviamente stravolgimenti rispetto alle One UI 6.0, che ha fatto capolino solo a ottobre ed è tuttora in distribuzione su diversi modelli Samsung. Si focalizza soprattutto sull’IA, con tante nuove funzioni integrate anche grazie alla collaborazione con Google.

Tra queste possiamo citare Traduzione Live, grazie alla quale è possibile effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale attraverso l’app Telefono preinstallata, senza la necessità di installare altro. Per le conversazioni di persona entra in gioco la funzione Interprete, che traduce istantaneamente le parole degli interlocutori e le visualizza su uno schermo diviso. La Tastiera Samsung integra Assistente Chat, con il quale si può perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati; in più l’IA integrata nella tastiera stessa può tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale.

Ci sono poi Assistente Note, che offre un riepilogo delle attività in programma generato dall’IA e può creare modelli per prendere appunti con formati predefiniti e creare copertine, e Assistente Trascrizione, che affiancato alla tecnologia di dettatura può trascrivere, riassumere ed eventualmente tradurre le registrazioni vocali. Durante la guida abbiamo novità anche per Android Auto: il servizio può ora riassumere i messaggi in arrivo, oltre che suggerire risposte e azioni adeguate, in modo da non farci distogliere l’attenzione dalla strada.

Anche se arriverà su altri smartphone (in primis Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro), la One UI 6.1 dei Samsung Galaxy S24 è la prima a offrire Cerchia e cerca con Google. Si tratta di una funzione che consente di semplificare le ricerche: basta un semplice gesto per selezionare un elemento che incuriosisce all’interno della schermata (ad esempio cerchiando, evidenziando, scarabocchiando o toccando) e ottenere maggiori informazioni senza cambiare app.

Restando in casa Google, gli smartphone offrono fin da subito le più avanzate funzioni di ricerca multipla legate all’IA, che consentono di puntare la fotocamera (si può anche utilizzare un’immagine già salvata o uno screenshot) e chiedere informazioni utilizzando l’app Google: la ricerca mostrerà i risultati con approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale che vanno oltre le semplici corrispondenze visive. Proprio come Pixel più recenti, i nuovi smartphone supportano inoltre due eSIM allo stesso tempo.

I Galaxy S24 con One UI 6.1 offrono anche una funzione che sfrutta l’IA per la generazione di sfondi, in modo simile a quanto abbiamo visto sui più recenti esponenti della gamma Pixel. L’app ha un aspetto leggermente diverso da quella vista su questi ultimi, vista l’interfaccia differente, ma offre funzionalità simili: dopo essere passati da “Sfondo e stile” e quindi su “Cambia sfondi”, viene proposta la possibilità di generare sfondi nella sezione dedicata alla creatività. Sempre per gli sfondi c’è “Photo ambient wallpaper“, che va a effettuare modifiche alla home e alla schermata di blocco basandosi sull’orario e sul meteo del momento. Si tratta di una funzione sperimentale, che probabilmente verrà migliorata nei prossimi mesi. Il sistema suggerisce di utilizzare foto all’aperto per un effetto migliore.

Passiamo al comparto fotografico con la funzione Instant Slow Motion, che può sfruttare l’IA per generare fotogrammi aggiuntivi in modo da ridurre ulteriormente la velocità di riproduzione delle sequenze più interessanti dei video. In più ci sono gli strumenti di editing di Galaxy AI, per apportare varie modifiche agli scatti, come cancellare oggetti o spostarli: Edit Suggestion suggerisce le modifiche più adatte, mentre Modifica Generativa può riempire le parti dello sfondo con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale. Senza dimenticare le Photomoji, che permettono di creare nuove emoji sfruttando l’IA generativa e le proprie foto.

I Galaxy S24 con One UI 6.1 offrono poi il Super HDR, con anteprime realistiche prima ancora di premere l’otturatore. Le foto vengono mostrate in Super HDR per una gamma più realistica di luminosità, colore e contrasto, sia nell’app Galleria sia sulle app social di terze parti.

Queste dunque le novità portate dalla One UI 6.1 a bordo di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Alcune rimarranno probabilmente in esclusiva per i nuovi modelli, ma altre saranno integrate anche su tanti altri smartphone della casa sud-coreana. Le novità firmate Google dovrebbero almeno in parte arrivare sugli altri dispositivi Android. Continuate a seguirci per restare aggiornati al riguardo.

