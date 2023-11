Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Fit 3, nuova smartband che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini rendering che ci confermano quello che dovrebbe essere il design di tale device, che sul mercato dovrebbe arrivare in tre colorazioni (grigia, nera e oro).

Le nuove immagini di Samsung Galaxy Fit 3

Le nuove immagini confermano quanto emerso già in precedenza, ossia che Samsung Galaxy Fit 3 potrà contare su un display più grande rispetto a quello della precedente generazione, più simile a quello di uno smartwatch piuttosto che a quelli che generamente vengono usati nelle smartband.

Ed ancora, sulla parte destra sono presenti un tasto fisico (che serve anche per l’accensione) e un microfono, la scocca presenta un design squadrato con gli angoli arrotondati, il cinturino sarà in silicone (e probabilmente potrà essere sostituito con grande semplicità) e i pin per la ricarica dovrebbero trovarsi nella parte inferiore.

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, fino a questo momento non sono stati svelati molti dettagli e per farsi un’idea è possibile partire dalla scheda tecnica di Samsung Galaxy Fit 2, che può contare sulle seguenti principali caratteristiche:

un display AMOLED 3D da 1,1 pollici con luminosità massima di 450 nit

2 GB di RAM

32 GB di memoria integrata

la connettività Bluetooth

una batteria da 159 mAh che garantisce un’autonomia di 21 giorni

una scocca con certificazione IP68 per la resistenza all’acqua

il supporto a varie modalità sportive e di fitness

la compatibilità con telefoni Android 5.0 (o versioni successive) con più di 1,5 GB di RAM e iPhone 7 (e versioni successive) con almeno iOS 10.0

dimensioni pari a 46,6 x 18,6 x 11,3 mm

peso di 21 grammi

Il lancio ufficiale avverrà nella parte iniziale del prossimo anno (probabilmente in occasione della presentazione della serie Samsung Galaxy S24)

Al momento non vi sono informazioni sul prezzo di Samsung Galaxy Fit 3 ma è probabile che sarà più elevato rispetto a quello della precedente generazione.