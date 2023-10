Continuano, senza sosta, ad arrivare nuovi rumor sui Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, attesi smartphone di fascia flagship che inaugureranno il 2024 di casa Samsung.

Oggi vi raccontiamo di alcune indiscrezioni diffuse dal noto analista Ross Young della Display Supply Chain Consultants (DSCC) che svela quali saranno le colorazioni disponibili e alcuni retroscena legati all’adozione dei pannelli LTPO per tutti e tre i modelli della gamma. In aggiunta, emergono nuovi dettagli su un inedito smartwatch di fascia premium che potrebbe accogliere un display Micro LED.

Nuove indiscrezioni sui Samsung Galaxy S24

Come anticipato in apertura, il noto analista Ross Young ha divulgato alcune nuove indiscrezioni sugli attesissimi Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, smartphone che saranno i prossimi flagship “canonici” del colosso sudcoreano, attesi già a gennaio del 2024.

Nelle ultime settimane abbiamo conosciuto il design di tutti e tre i modelli, decisamente in linea con quello dei predecessori diretti; sul fronte della qualità costruttiva, invece, il frame laterale non dovrebbe essere più in alluminio ma in titanio.

Saranno (almeno) quattro le colorazioni disponibili per la gamma

Secondo quanto condiviso su X da Ross Young della DSCC, la gamma 2024 dei flagship di casa Samsung sarà disponibile in quattro colorazioni: Nero, Grigio, Viola e Giallo. Non ci sono, tuttavia, indicazioni sui possibili nomi specifici delle colorazioni.

In ogni caso, queste potrebbero essere solo le colorazioni “classiche”, ovvero quelle disponibili su tutti gli store per tutti e quattro i modelli. Il colosso sudcoreano ci ha infatti abituati al lancio di alcune colorazioni “esclusive” per il proprio store ufficiale: nel caso dei modelli 2023, a titolo di esempio, le colorazioni “classiche” sono Phantom Black, Green, Cream e Lavender; come “esclusive” dello store ufficiale, i Galaxy S23 e Galaxy S23+ sono disponibili anche nelle colorazioni “esclusive” Graphite e Lime, mentre Galaxy S23 Ultra è disponibile anche nelle colorazioni Sky Blue e Red.

Pannelli LTPO su tutti e tre i modelli per mettere pressione ad Apple?

Sempre tramite X l’analista ha confermato che i pannelli che troveremo a bordo dei prossimi flagship del colosso sudcoreano saranno tutti OLED LTPO, quindi con refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz: rispetto a quanto fatto fino ai modelli 2023, quindi, dal punto di vista della qualità del pannello, Samsung alzerebbe notevolmente l’asticella, proponendo display dalle caratteristiche simili anche sui modelli non Ultra.

Secondo Young, questa strategia di Samsung potrebbe costringere Apple, che sugli iPhone 15 “base” ha migliorato tantissimo i display, lasciando tuttavia il refresh rate (quasi obsoleto) a 60 Hz, a mettere display LTPO anche sugli iPhone 16 “base” (dando per scontato che sui modelli Pro venga mantenuto il display ProMotion).

In questo caso, Samsung ci guadagnerebbe tantissimo, dal momento che i pannelli LTPO sono più costosi rispetto ai normali pannelli OLED e, soprattutto, perché il colosso sudcoreano è il fornitore principale di questa tipologia di pannelli.

Samsung: l’era del Micro LED sta per iniziare

Qualche giorno fa, Samsung ha pubblicato su YouTube un video che mostra il processo di creazione del Micro LED, definito come “il miglior display esistente”, per anticiparne il lancio globale che avverrà, a partire da quest’anno, su smart TV dalle dimensioni esagerate (diagonali da 76″, 89″, 101″ e 114″).

Ci sono voluti ben sei anni di sviluppo per mettere a punto questo prodotto, decisamente all’avanguardia sotto molti punti di vista: basti pensare che questa tecnologia, tra le altre cose, non conosce il fenomeno del burn-in.

Samsung Galaxy Watch Ultra all’orizzonte?

Il colosso sudcoreano ha inoltre annunciato ufficialmente che sta valutando la possibilità di espandere le applicazioni dei pannelli Micro LED a display di piccole dimensioni, come quelli che troviamo a bordo degli smartwatch.

Stando a quanto condiviso dal noto leaker Revegnus (@Tech_Reve su X), questa tecnologia potrebbe sbarcare all’interno della gamma Galaxy Watch con la nascita di un nuovo modello, posizionato al di sopra dei modelli convenzionali, chiamato Samsung Galaxy Watch Ultra (immaginiamo che andrebbe a scontrarsi direttamente con gli Apple Watch Ultra).

Il leaker, tuttavia, garantisce che non vedremo uno smartwatch con display Micro LED con la gamma Galaxy Watch7, spostando così anche il debutto del modello Ultra almeno al 2025 (con la gamma Galaxy Watch8).

Solo il tempo ci dirà se i pannelli Micro LED saranno in grado di rivoluzionare il settore dell’elettronica di consumo. È indubbio che i vantaggi della tecnologia siano tanti: tra queste possiamo annoverare dimensioni più contenute (in termini di spessore), maggiori luminosità e contratto, maggiore durabilità nel tempo e maggiore efficienza energetica. Lo scotto da pagare, però, è sempre il solito: i costi di produzione sono più alti; l’introduzione di tale tecnologia, almeno in una prima fase, potrebbe avvenire soltanto sui modelli di fascia ultra-premium, come, ad esempio, l’inedito Samsung Galaxy Watch Ultra.

