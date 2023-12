In queste settimane si stanno susseguendo diverse indiscrezioni riguardanti Samsung Galaxy Fit3, una nuova smartband in arrivo a distanza di anni dalla precedente. Quest’oggi sono spuntati ulteriori dettagli che vanno un po’ a confermare alcune informazioni e che ci svelano la possibile autonomia della smartband: andiamo a scoprire tutto.

Le nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Fit3 rivelano una bella autonomia

Samsung Galaxy Fit2 debuttò nel settembre del 2020 e da allora il produttore sud-coreano non ha più proposto alcun successore. Le cose sono destinate presto a cambiare, perché all’inizio del 2024 (una data precisa ancora non c’è) dovrebbe essere presentata Samsung Galaxy Fit3, una smartband che proporrà un design “allargato”, una sorta di via di mezzo tra una smartband in stile Xiaomi Smart Band 8 e uno smartwatch.

Il design è già trapelato le scorse settimane, ma quest’oggi spuntano ulteriori interessanti dettagli grazie ad Ahmed Qwaider: secondo quanto riportato su X, Galaxy Fit3 avrà uno schermo da 1,61 pollici (contro i soli 1,1 pollici di Fit2) con una densità di pixel di 302 ppi, un peso di 21,39 grammi, un corpo in alluminio nelle colorazioni Gray, Silver e Pink Gold e un’autonomia fino a 21 giorni. Si tratterebbe dello stesso peso e della stessa autonomia del modello precedente, a fronte di uno schermo decisamente più grande.

Purtroppo non abbiamo ancora indicazioni precise riguardanti il sistema operativo a bordo (il modello dello scorso anno dispone di FreeRTOS), ma con un’autonomia simile dubitiamo fortemente che Samsung possa essersi affidata a Wear OS. Samsung Galaxy Fit3 dovrebbe essere presentata all’inizio del 2024, dunque non escludiamo che possa trovare spazio all’interno dell’evento Unpacked atteso per la fine di gennaio 2024, nel quale i protagonisti saranno Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

