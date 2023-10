Dopo un programma beta di qualche settimana, la One UI 6 basata su Android 14 è finalmente arrivata su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra insieme a tante novità. Tra queste ce ne sono alcune riguardanti il comparto fotografico e l’intelligenza artificiale, e il produttore sud-coreano ha pubblicato alcuni interessanti consigli per sfruttare al meglio le funzionalità. Andiamo a scoprirli insieme.

7 consigli da Samsung per sfruttare la fotocamera IA con la One UI 6

A distanza di pochi giorni dalla One UI 6 beta 9 e dalla chiusura del programma di test, Samsung ha rilasciato quest’oggi per la serie Galaxy S23 la versione stabile del suo Android 14, che comprende parecchie novità e richiede un download di più di 3 GB (vi consigliamo una rete Wi-Fi). Tra le tante novità ce ne sono diverse che riguardano il comparto fotografico, che va a migliorare anche grazie all’intelligenza artificiale.

La One UI 6 apporta aggiornamenti alla tecnologia IA delle fotocamere degli smartphone Galaxy, che vanno a ridurre il numero di passaggi necessari per eseguire alcune delle operazioni più amate e che danno accesso a una serie di opzioni per personalizzare le impostazioni fotografiche. Lo stesso produttore sud-coreano ha elencato 7 consigli utili per sfruttare le funzionalità fotografiche smart a bordo dei Samsung Galaxy con One UI 6. Scopriamoli tutti uno alla volta.

1 – Samsung Galaxy Enhance-X

L’app Samsung Galaxy Enhance-X è in grado di applicare in un istante e con un solo tocco diverse modifiche per ottimizzare scatti e video, e viene proposta sulle serie Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 e su Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy M54, Galaxy M53, Galaxy M34 e Galaxy M33.

Con la One UI 6, la nuova versione dell’app attualmente in distribuzione offre:

Sky Guide : pensata per mettere alla prova le conoscenze di astronomia; la funzione usa l’intelligenza artificiale per analizzare una foto del cielo notturno stellato e indicare quali costellazioni, stelle, galassie, nebulose e altri elementi sono stati catturati.

: pensata per mettere alla prova le conoscenze di astronomia; la funzione usa l’intelligenza artificiale per analizzare una foto del cielo notturno stellato e indicare quali costellazioni, stelle, galassie, nebulose e altri elementi sono stati catturati. Clean Lens : assicura che lo scatto abbia l’aspetto desiderato; rimuove le eventuali sfocature provocate dalle ditate sugli obiettivi fotografici.

: assicura che lo scatto abbia l’aspetto desiderato; rimuove le eventuali sfocature provocate dalle ditate sugli obiettivi fotografici. Slow-mo : aiuta a creare video in slow-motion partendo da normali video e generando frame extra.

: aiuta a creare video in slow-motion partendo da normali video e generando frame extra. Esposizione prolungata : porta brevi video (60 secondi o meno) a un nuovo livello analizzando le scene e applicando un effetto di lunga esposizione; consente ad esempio di creare il classico effetto con scie luminose partendo da uno scatto del traffico cittadino.

: porta brevi video (60 secondi o meno) a un nuovo livello analizzando le scene e applicando un effetto di lunga esposizione; consente ad esempio di creare il classico effetto con scie luminose partendo da uno scatto del traffico cittadino. Single Take: la popolare funzione già disponibile sugli smartphone Samsung viene ora integrata in Galaxy Enhance-X; applica l’analisi IA ai video e seleziona le migliori foto e le migliori clip perfette per la condivisione rapida; in più, permette di utilizzare la funzione con immagini in movimento e i video che sono già stati catturati.

2 – AI Image Clipping

Quando si va a ritagliare un oggetto da un’immagine con la funzione Image Clipper (introdotta con One UI 5.1), è ora possibile salvarlo subito come adesivo. Come tale, potrà poi essere aggiunto ad altre foto o video in qualunque momento. Per fare ciò compare un menu apposito quando si tocca e tiene premuto sull’oggetto.

3 – Scansione documenti

Con One UI 6 è più semplice che mai andare a scansionare e salvare documenti, anche quando la funzione Ottimizzatore scena risulta disattivata. Grazie all’intelligenza artificiale, lo smartphone comprende quanto si scatta la foto a un documento e apre automaticamente la schermata di modifica della scansione, che consente di ruotare il documento, salvarlo o estrarre del testo. La funzione può persino riconoscere l’eventuale presenza di dita nella foto e rimuoverle.

4 – Impostazioni rapide per la risoluzione

Nella schermata principale dell’app Fotocamera e nella modalità Pro compare ora un’opzione rapida dedicata alla risoluzione, pensata per andare a modificare in un solo tocco i MP (fino ai 200 MP di Galaxy S23 Ultra).

5 – Widget personalizzati per la fotocamera

Ne abbiamo già parlato durante la nostra prova della beta. La One UI 6 permette di creare utili widget fotografici che consentono di aprire l’app Fotocamera direttamente con una specifica modalità o con impostazioni personalizzate pensate per una determinata situazione. Selfie, panorami, foto gourmet, Vlog e così via: basta un solo tocco per non sprecare momenti preziosi.

6 – Layout intuitivo per l’editor di foto

Con la One UI 6 è disponibile un nuovo e migliorato menu Strumenti che consente di selezionare le funzionalità e le impostazioni di modifica più utilizzate. In più, ora si può correggere in un attimo l’allineamento verticale e orizzontale grazie all’integrazione di due apposite funzioni nel menu.

7 – Nuovi pulsanti Annulla e Ripeti

Chiudiamo con i nuovi pulsanti per annullare e ripetere, pensati per andare avanti e indietro nella cronologia delle modifiche delle foto, tra dimensioni, angolo, filtri e regolazioni varie, senza che ci sia il timore di cambiamenti permanenti.

La One UI 6 basata su Android 14 è già disponibile per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, anche in Italia. Il rilascio avverrà nei prossimi mesi per tantissimi modelli firmati Samsung: i prossimi sulla lista dovrebbero essere Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra (già a un buon punto con la fase beta), che saranno affiancati da Galaxy A54, Galaxy A53 e dai più recenti dispositivi della gamma Galaxy Z nel corso delle settimane successive.

