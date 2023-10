Il momento che diversi utenti Samsung Galaxy stavano aspettando è finalmente arrivato, nelle ultime ore il colosso coreano ha avviato il rilascio dell’aggiornamento One UI 6 stabile, basato su Android 14, per i dispositivi della serie Galaxy S23 in diversi mercati, anche nel Bel Paese: l’azienda si conferma ancora una volta tra i migliori per quel che concerne il supporto software dei propri dispositivi, diventando la prima (dopo Google) a portare Android 14 in forma stabile sui propri smartphone.

I Samsung Galaxy S23 iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 14 e One UI 6 in Italia

Come anticipato in apertura dunque, Samsung ha deciso di concludere il mese di ottobre in bellezza avviando il rilascio del tanto agognato aggiornamento all’ultima versione del robottino per i suoi attuali flagship della serie Galaxy S; il roll out dell’update è iniziato dagli utenti iscritti al programma beta (disponibile solo in alcuni mercati), che hanno già avuto modo di sperimentare nel corso degli ultimi mesi diverse novità implementate dall’azienda nell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria.

Gli utenti iscritti al programma beta dovrebbero dunque a breve visualizzare la disponibilità di un aggiornamento che porta la versione del firmware alla S916BXXU3BWJM e che, con un peso di circa 350 MB, trasformerà la versione beta di Android 14 in stabile.

Non solo gli utenti precedentemente iscritti al programma beta, ma anche coloro che ancora utilizzano Android 13 in versione stabile sono interessati dal roll out in questione; Samsung ha infatti contestualmente avviato il rilascio della One UI 6 stabile basata su Android 14 per tutti i Galaxy S23 in diversi mercati, Italia inclusa. In questo caso gli utenti possessori di uno dei tre smartphone in questione si troveranno di fronte ad un aggiornamento molto più corposo, non solo per quel che concerne le funzionalità implementate ma anche e soprattutto per la dimensione dell’update che si attesa introno ai 3 GB.

Come di consueto, qualora non voleste attendere la relativa notifica ma voleste controllare manualmente l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Prima che corriate ad effettuare l’aggiornamento sul vostro smartphone è doveroso ricordarvi che, trattandosi di un major update, è caldamente consigliabile effettuare un backup dei vostri dati prima di procedere (utilizzando uno degli svariati metodi a vostra disposizione, che sia tramite cloud, PC o supporto di memoria fisico), considerando le dimensioni dell’update potreste al contempo provvedere, prima di procedere, ad effettuare un po’ di pulizia sul vostro dispositivo eliminando tutti i file superflui; in ultimo è altresì consigliabile provvedere all’aggiornamento di tutte le applicazioni installate sul dispositivo, nonché caricare lo smartphone affinché abbia abbastanza autonomia per portare a termine le operazioni legate all’installazione dell’update.

