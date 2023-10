Samsung sta rilasciando la beta finale della One UI 6 basata su Android 14 per la serie Galaxy S23, ma anche un nuovo aggiornamento per Galaxy A54 che include le più recenti patch di sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

One UI 6 beta 9 per Samsung Galaxy S23: stabile in arrivo

Ieri vi abbiamo parlato della chiusura imminente del programma beta della One UI 6 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. A quanto pare il produttore ha preferito rilasciare un’ultima ulteriore beta, la nona, per verificare che non ci siano più problemi rilevanti prima del debutto della versione stabile. Al momento il rollout riguarda Stati Uniti, Germania e Regno Unito, ma dovrebbe espandersi in poche ore a tutti i Paesi coinvolti.

La versione è la ZWJM, resta alle patch di sicurezza di ottobre 2023 e richiede un download di poco più di 400 MB: secondo Samsung questa beta 9 porta un miglioramento complessivo nella stabilità del sistema, ma non vengono citati bugfix o questioni specifiche. La prossima versione dovrebbe essere quella stabile: se tutto andrà per il verso giusto, possiamo aspettarci una One UI 6 con Android 14 sui Samsung Galaxy S23 già la prossima settimana.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A54

Anche Samsung Galaxy A54 sta partecipando al programma beta della One UI 6.0, anche se al rilascio stabile potrebbe mancare un po’ di più (ma non troppo, considerando che ha debuttato un mese e mezzo fa). In questo caso però parliamo di novità che riguardano il canale stabile: Galaxy A54 sta ricevendo in Europa un aggiornamento software che include le patch di sicurezza di ottobre 2023. Lo smartphone di fascia media sta accogliendo in queste ore la versione AWJ1 a partire dalle versioni no brand.

Il changelog non è particolarmente esaustivo, e oltre alle correzioni di sicurezza cita soltanto generici miglioramenti di stabilità. Come abbiamo visto nel consueto bollettino diffuso da Samsung, le patch di ottobre includono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi stessi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129).

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy A54

L’ultima beta della One UI 6 con Android 14 è in fase di rilascio nei Paesi aderenti (l’Italia è stata esclusa anche quest’anno): nel caso ci seguiate da uno di questi e stiate partecipando al programma di test, sappiate che potete aggiornare passando dalle impostazioni di sistema. Il percorso è il medesimo di Samsung Galaxy A54: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

