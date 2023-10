Buone notizie per quegli utenti Pixel che attendono ancora con impazienza il rilascio di Android 14: l’attesa potrebbe essere quasi finita.

Stando a quanto spoilerato dall’operatore telefonico canadese Telus, l’aggiornamento alla nuova versione di Android dovrebbe essere rilasciato da Google tra appena due giorni, ovvero il 4 ottobre 2023, su tutti i Pixel compatibili.

Android 14 è ormai dietro l’angolo

Giungono conferme sulla data di rilascio di Android 14 per tutti i Pixel compatibili: inizialmente atteso per il 5 settembre, l’aggiornamento non è ancora arrivato in forma stabile per nessuno (nel frattempo Google si è portata avanti rilasciando la beta 1 di Android 14 QPR1 della quale potete trovare qua tutte le novità).

L’operatore canadese Telus, all’interno di un post sul proprio forum, all’interno del quale vengono divulgate le tempistiche dei prossimi aggiornamenti software per i dispositivi brandizzati, ha involontariamente confermato che Android 14 arriverà su tutti i Pixel compatibili il 4 ottobre 2023, lo stesso giorno in cui verranno presentati i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, nonché la data indicata da alcune indiscrezioni del mese scorso.

Il keynote Made by Google avrà inizio quando qua in Italia saranno le 16:00; verosimilmente, quindi, il rollout potrebbe partire nel corso della serata italiana di dopodomani.

Ecco quali sono i Pixel supportati

Di seguito riportiamo la lista completa dei dispositivi Made by Google che risultano compatibili con la nuova versione di Android (includendo i due smartphone che verranno presentati il 4 ottobre e che debutteranno nativamente con Android 14):

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 | Recensione Google Pixel 7 Pro | Recensione Google Pixel 7a