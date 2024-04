Giusto poche ore fa vi abbiamo parlato del lancio di HONOR 200 Lite 5G, un nuovo smartphone Android di fascia media che ha fatto il suo debutto europeo. Ora abbiamo la conferma ufficiale del suo arrivo in Italia, con tanto di prima proposta di lancio costituita da un nuovo coupon: vediamo tutti i dettagli.

HONOR 200 Lite ufficiale anche per l’Italia: ecco specifiche e dettagli

Questa mattina HONOR 200 Lite ha fatto capolino in Europa partendo dalla Francia, ma l’arrivo è previsto anche per l’Italia. Al momento non abbiamo date ufficiali, visto che il sito dice soltanto che “sarà presto disponibile“. Le specifiche sono quelle viste poche ore fa, capeggiate dall’ampio display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ e dal SoC MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

A livello fotografico il nuovo smartphone Android di HONOR offre quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare e per la profondità di campo da 5 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 50 MP con riconoscimento facciale 2D. L’obiettivo è integrato tramite un foro ovale in stile “Dynamic Island”, utile per far spazio ad alcune finestre (come quella per le chiamate in corso, per le registrazioni, per il cronometro e così via). Lato connettività non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C, e la batteria arriva fino a 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 35 W.

Specifiche tecniche HONOR 200 Lite 5G display AMOLED 20,1:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel), con 16,7 milioni di colori e 100% DCI-P3

20,1:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel), con 16,7 milioni di colori e 100% DCI-P3 SoC MediaTek Dimensity 6080 con CPU octa-core (2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) e GPU Mali-G57 MC2

con CPU octa-core (2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) e GPU Mali-G57 MC2 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.75), ultra-grandangolare e di profondità di campo da 5 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

(apertura f/1.75), ultra-grandangolare e di profondità di campo da 5 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.1)

ulteriori dettagli nella scheda tecnica di HONOR 200 Lite

HONOR 200 Lite 5G arriva sul mercato italiano con Android 14 e MagicOS 8.0, che integra funzionalità di intelligenza artificiale come Magic Portal e Magic Capsule.

Prezzo, uscita e offerta lancio di HONOR 200 Lite 5G

Sappiamo che HONOR 200 Lite 5G è disponibile all’acquisto in Francia al prezzo consigliato di 329,90 euro, con HONOR Band 9 e HONOR CHOICE Earbuds X5 in omaggio, ma ancora non abbiamo indicazioni precise per il mercato italiano. Lo smartphone ha già la sua pagina sul sito ufficiale italiano, nella quale possiamo non solo scoprire le tre colorazioni previste (Cyan Lake, Starry Blue e Midnight Black), ma anche la prima offerta di lancio: iscrivendosi attraverso questa pagina è possibile accaparrarsi un coupon sconto da 30 euro per l’acquisto.

Considerando che la campagna promozionale per il coupon scade il 6 maggio 2024, è possibile che il lancio italiano di HONOR 200 Lite 5G sia fissato per il giorno successivo, il 7 maggio 2024. Non è da escludere che pure da noi possa essere proposta una promozione con qualche regalo. Continuate a seguirci perché torneremo a parlarne nei prossimi giorni.