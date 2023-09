Quanti di voi, nella serata di ieri, hanno cercato invano l’aggiornamento ad Android 14 su uno dei Pixel supportati? L’aggiornamento, il cui rollout veniva dato per certo, da più fonti, a partire dalla serata di ieri (dato che lunedì 4 settembre è stato festivo negli Stati Uniti), non è ancora stato distribuito.

Anzi, pare che l’aggiornamento sia stato rinviato addirittura al mese di ottobre per alcuni problemi, non ben specificati, dell’ultimo minuto. Analizziamo la situazione e proviamo a capire cosa potrebbe comportare ciò per i dispositivi Pixel e per i dispositivi dei produttori terzi, quali potrebbero essere le prossime mosse di Google e quando potrebbe arrivare, a questo punto, Android 14.

Android 14 si farà attendere

La frase “Houston, abbiamo un problema” potrebbe riassumere benissimo quanto successo ieri sera dalle parti di Mountain View, con Android 14 in rampa di lancio ma rinviato a data da destinarsi (si dice 4 ottobre) e Google costretta a rilasciare in fretta e furia un paio di comunicati (Feature Drop di settembre e rinnovamento di brand e logo di Android), comunque previsti, ma schedulati più avanti nel corso del mese.

Motivi ufficiali non ce ne sono ma voci di corridoio sembrano indicare “problemi dell’ultimo minuto”, sicuramente non trascurabili al momento.

Pare inoltre che Google abbia comunicato agli OEM che il primo bollettino di sicurezza di Android 14 verrà pubblicato il 4 ottobre, lo stesso giorno in cui verranno presentati i Pixel 8 (coincidenze?), e quindi la data di rilascio di Android 14 potrebbe essere proprio il 4 ottobre 2023.

Fino a qualche giorno fa, sembrava quasi certo che l’aggiornamento fosse previsto per il 5 settembre 2023 (primo giorno utile dopo il Labor Day negli Stati Uniti), tant’è che alcuni utenti avevano già ricevuto la build UP1A.230905.019 su un Google Pixel Fold.

Le ripercussioni sugli altri produttori

Questo rinvio ha per forza di cose scatenato una reazione a catena perché, si dice, comporterà il ritardo del rilascio di Android 14 stabile anche per tutti gli altri OEM (dato che la AOSP del sistema operativo va “a braccetto” con gli aggiornamenti per i Pixel) che, fino a ieri sera, questi erano convinti che il rilascio del major update 2023 del robottino verde fosse previsto proprio nella serata di ieri.

Non sappiamo poi se ci sia un eventuale embargo formale posto da Google sugli altri produttori per impedire loro di pubblicare aggiornamenti stabili basati su una versione di Android non ancora rilasciata in forma di AOSP (ovvero la vera build considerabile come Android “Stock”, quella su cui gli OEM cucinano la propria ROM).

Android 14 come Android 12?

Tralasciando quanto successo lo scorso anno, con Android 13 rilasciato per i Pixel compatibili, a sorpresa, la sera di Ferragosto (15 agosto 2022), pare che Android 14 possa ricevere un trattamento simile ad Android 12, la versione del sistema operativo lanciata nel 2021.

Sebbene la strada che ci ha condotto fin qua sia completamente diversa (dato che oggi si parla di problemi non meglio specificati dell’ultimo minuto, a costringere Google verso il rinvio del rilascio), alla fine della fiera ci potremmo ritrovare con il rilascio del major update in concomitanza, come anticipato, alla presentazione dei nuovi smartphone.

La stessa cosa successe con Android 12, rilasciato in forma stabile il 19 ottobre 2021 (a un mese di distanza dall’ultima beta del ciclo di sviluppo), subito dopo la presentazione dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Questa volta, quindi, il debutto, in forma stabile e su tutti i dispositivi supportati, potrebbe avvenire in concomitanza con il lancio dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Cosa potrebbe succedere ora?

I rilasci della beta 5 e delle due patch correttive (beta 5.1 e beta 5.2) occorsi durante il mese di agosto, sembravano suggerire che Android 14 fosse effettivamente in rampa di lancio per l’inizio del mese di settembre, anche perché la stessa Google disse che mancavano solo poche settimane al rilascio e che la beta 5 sarebbe stata l’ultima pianificata dell’intero ciclo di sviluppo.

È lecito attendersi che, una volta che Big G rilasci le patch di sicurezza di settembre per Android 13 sui Pixel (il bollettino è in ritardo rispetto a quello generale), possa poi portarle anche sui dispositivi degli utenti iscritti al programma beta di Android, magari con la beta 5.3 di Android 14.

Prima di concludere, è necessario fare una piccola precisazione: tutto ciò che abbiamo scritto in questo articolo è frutto del mancato rilascio nella serata di ieri e di indiscrezioni ma non di comunicazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View; non è detto, quindi, che le cose che succederanno da qua in avanti siano effettivamente quelle previste o prevedibili.

