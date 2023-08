Novità in arrivo per alcuni smartphone e tablet Android: in queste ore si stanno aggiornando Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra con le patch di sicurezza più recenti, ma anche OnePlus Pad (che riceve miglioramenti interessanti con la OxygenOS 13.1.0.602) e tanti modelli Huawei, che in Cina stanno già accogliendo la prima beta di HarmonyOS 4.0. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Iniziamo da Samsung, che in questi giorni sta iniziando la distribuzione delle patch di sicurezza di agosto 2023. Dopo Galaxy S20 FE, le serie Galaxy S23, Galaxy Note 20 e due generazioni di pieghevoli, si aggiornano Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

L’aggiornamento è partito da alcuni Paesi dell’America Latina, ma raggiungerà tutti i principali mercati nel giro di qualche giorno. La versione in rollout è la S90*EXXS6CWG9 e integra le patch di agosto e poco altro. In precedenza il produttore aveva fatto capire di voler distribuire un update con miglioramenti fotografici, ma è possibile che questi ultimi vengano integrati più avanti. Come possiamo vedere nel bollettino di sicurezza di agosto 2023, le patch di agosto vanno a correggere le seguenti vulnerabilità:

livello critico : CVE-2023-21629, CVE-2023-21282

: CVE-2023-21629, CVE-2023-21282 livello alto : CVE-2022-28350, CVE-2023-28147, CVE-2021-29256, CVE-2021-0948, CVE-2022-42703, CVE-2023-21255, CVE-2023-20755, CVE-2023-20754, CVE-2023-21631, CVE-2023-21672, CVE-2023-22387, CVE-2023-28542, CVE-2023-22386, CVE-2023-24854, CVE-2023-28541, CVE-2023-24851, CVE-2023-21265, CVE-2023-21287, CVE-2023-21269, CVE-2023-21270, CVE-2023-21278, CVE-2023-21281, CVE-2023-21286, CVE-2023-21267, CVE-2023-21276, CVE-2023-21277, CVE-2023-21279, CVE-2023-21283, CVE-2023-21288, CVE-2023-21289, CVE-2023-21292, CVE-2023-21280, CVE-2023-21284, CVE-2023-20965, CVE-2023-21132, CVE-2023-21133, CVE-2023-21134, CVE-2023-21140, CVE-2023-21242, CVE-2023-21275, CVE-2023-21285, CVE-2023-21268, CVE-2023-21290, CVE-2023-21229, CVE-2023-21230, CVE-2023-21231, CVE-2023-35689, CVE-2023-21233

: CVE-2022-28350, CVE-2023-28147, CVE-2021-29256, CVE-2021-0948, CVE-2022-42703, CVE-2023-21255, CVE-2023-20755, CVE-2023-20754, CVE-2023-21631, CVE-2023-21672, CVE-2023-22387, CVE-2023-28542, CVE-2023-22386, CVE-2023-24854, CVE-2023-28541, CVE-2023-24851, CVE-2023-21265, CVE-2023-21287, CVE-2023-21269, CVE-2023-21270, CVE-2023-21278, CVE-2023-21281, CVE-2023-21286, CVE-2023-21267, CVE-2023-21276, CVE-2023-21277, CVE-2023-21279, CVE-2023-21283, CVE-2023-21288, CVE-2023-21289, CVE-2023-21292, CVE-2023-21280, CVE-2023-21284, CVE-2023-20965, CVE-2023-21132, CVE-2023-21133, CVE-2023-21134, CVE-2023-21140, CVE-2023-21242, CVE-2023-21275, CVE-2023-21285, CVE-2023-21268, CVE-2023-21290, CVE-2023-21229, CVE-2023-21230, CVE-2023-21231, CVE-2023-35689, CVE-2023-21233 livello moderato: CVE-2023-26083

I più attenti potranno notare la mancanza di alcune CVE rispetto alle vulnerabilità integrate da Google. Questo perché Samsung ha già incluso in aggiornamenti precedenti le CVE-2023-21272, CVE-2023-21273, CVE-2023-21234, CVE-2023-21235 e CVE-2023-21232, e non necessita delle correzioni CVE-2023-25012, CVE-2023-22667, CVE-2023-21271 e CVE-2023-21274. Nei prossimi giorni saranno tanti altri i modelli Samsung ad aggiornarsi.

Novità aggiornamento OnePlus Pad

OnePlus Pad sta ricevendo l’aggiornamento a OxygenOS 13.1.0.602, come testimonia il post sulla community ufficiale del produttore. Le novità non sono tantissime, ma risultano interessanti: oltre alle patch di sicurezza di luglio 2023, OnePlus ha integrato il supporto a Spatial Audio per migliorare l’esperienza audio, perfezionato l’esperienza utente con Note e la Smart Sidebar, e applicato miglioramenti alla stabilità generale del sistema.

Come sempre, la distribuzione avviene in modo graduale, quindi non preoccupatevi non se non riuscite a trovare subito l’aggiornamento per il vostro tablet.

Novità aggiornamenti HarmonyOS 4.0 beta per tutti questi Huawei

Come abbiamo visto, durante la Huawei Developer Conference 2023 il produttore ha presentato HarmonyOS 4 e qualche altra novità, svelando alcuni degli interessanti miglioramenti integrati nel sistema operativo. In queste ore, Huawei ha iniziato a distribuire in Cina la versione HarmonyOS 4.0.0.108 beta per ben 34 modelli. Più precisamente, si tratta di:

Tra le novità più interessanti di questa nuova versione, possiamo citare i rinnovati temi personalizzati e interattivi, il nuovo centro notifiche, i passi avanti fatti con Ark Engine, la nuova gestione dei permessi delle app, la nuova funzione di controllo per i più piccoli e la nuova modalità pensata per gli utenti senior. L’aggiornamento ha un peso di più di 6,5 GB e per ora è disponibile solo in Cina per gli utenti che hanno aderito al programma beta pubblico.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e OnePlus Pad

Gli aggiornamenti sopra descritti potrebbero non essere ancora arrivati in Italia, ma tentar non nuoce. Per verificare l’arrivo dell’update per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus Pad, potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Nella remota ipotesi che ci seguiate dalla Cina e vogliate aderire al programma beta di HarmonyOS 4, potete passare dall’app My Huawei per iscrivervi: è possibile farlo per tantissimi modelli, ma le tempistiche variano.

