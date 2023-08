Le patch di sicurezza di agosto 2023 sono in distribuzione per altri modelli di smartphone Android, più precisamente di Samsung. Dopo il rilascio per Galaxy S20 FE, avvenuto pochi giorni fa, le correzioni sono in distribuzione insieme a un pesante aggiornamento per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ma anche per Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Partiamo dalla serie Samsung Galaxy S23, che in queste ore sta iniziando a ricevere a partire dalla Thailandia un corposo aggiornamento che include le patch di sicurezza di agosto 2023. Mentre siamo in attesa di scoprire la prima beta della One UI 6.0 (a quanto pare in leggero ritardo rispetto a quanto preventivato), che sarà basata su Android 14, il produttore rilascia un update da quasi 1,4 GB con le correzioni alle più recenti vulnerabilità.

I firmware in rollout sono i S91*BXXU3AWGJ e rimangono basati su Android 13 e One UI 5.1, ma purtroppo il changelog non ci è di molto aiuto: Samsung parla soltanto di miglioramenti di stabilità generici, con perfezionamenti nel comportamento del dispositivo e passi avanti dal punto di vista della sicurezza. Insolito per un aggiornamento così pesante. Le patch di agosto non sono ancora state approfondite da Samsung nel suo consueto bollettino: ne sapremo di più entro qualche giorno al massimo, o magari dopo il rilascio da parte di Google per i suoi Pixel (che dovrebbe avvenire oggi).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Si aggiornano in queste ore anche quattro modelli pieghevoli: parliamo di Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G. Sorprendentemente la distribuzione della patch di sicurezza di agosto 2023 è partita dagli Stati Uniti, per i modelli no brand SM-F721U1, SM-F936U1, SM-F711U1 e SM-F926U1. I firmware in arrivo sono rispettivamente F721U1UES3CWG4, F936U1UES3CWG4, F936U1UES3CWG4 e F926U1UEU3FWF2.

Le novità non sembrano particolarmente numerose: in base a quanto sappiamo sono state integrate solo le patch di agosto 2023 insieme a qualche generico miglioramento di stabilità. Come anticipato più su, finché Samsung non rilascerà i dettagli (dovrebbe essere una questione di ore) non potremo approfondire quali vulnerabilità siano state corrette.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Le nuove patch di sicurezza sono in distribuzione con gli aggiornamenti sopra descritti, ma nel momento in cui stiamo scrivendo non hanno ancora raggiunto il nostro Paese. Per verificarne la disponibilità via OTA sul vostro Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G o Galaxy Z Flip3 5G non dovete fare altro che passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold5: resta uguale ma migliora in tutto