Nemmeno l’estate ferma il team di sviluppatori di Samsung, che come ogni mese si prepara ad aggiornare i vari smartphone dell’azienda per implementare le ultime patch di sicurezza.

Scopriamo insieme quali sono i device che nel corso delle prossime settimane dovrebbero ricevere l’aggiornamento di sicurezza di agosto.

I Samsung Galaxy che saranno aggiornati ad agosto

Come ogni mese, anche ad agosto l’update si compone di due parti: la prima è costituita dalle patch di sicurezza fornite da Goole (e che contiene nello specifico le correzioni per 51 vulnerabilità, incluse due critiche) e la seconda è costituta dalle patch fornite dal team di Samsung (e che contiene 35 miglioramenti per l’interfaccia One UI e le applicazioni associate).

I seguenti device, salvo imprevisti, dovrebbero ricevere l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2023:

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy X Cover 5/ X Cover 6 Pro

Ad agosto dovrebbero essere aggiornati anche i seguenti device, che rientrano tra quelli per i quali gli update vengono rilasciati da Samsung con cadenza trimestrale:

Galaxy A13 4G

Galaxy A23

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S8

Samsung non utilizza un ordine fisso e prevedibile per l’implementazione degli aggiornamenti di sicurezza ma nelle prossime settimane l’update di agosto dovrebbe sbarcare su tutti questi device.

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, sarà il sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono comunque effettuare un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti e quindi selezionando l’opzione per verificare la disponibilità di un update.

