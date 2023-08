Come preventivato, durante la Huawei Developer Conference 2023 il produttore cinese ha presentato HarmonyOS 4, la nuova versione del suo sistema operativo. Oltre a svelare alcuni interessanti dettagli al riguardo, Huawei ne ha approfittato per presentare la nuova tecnologia NearLink e per parlarci degli ultimi risultati nel mercato degli smartphone. Procediamo però con ordine.

Huawei presenta HarmonyOS 4: miglioramenti, beta e dispositivi supportati

Huawei ha presentato quest’oggi HarmonyOS 4, la nuova versione del sistema operativo utilizzato sugli smartphone e sui prodotti dell’ecosistema. Come dichiarato da Richard Yu, Huawei Consumer Business Group Chief, il nuovo software è ancora più ricco di possibilità di personalizzazione e porta con sé maggiore fluidità, maggiore sicurezza e maggiore immediatezza. I miglioramenti rispetto alla versione precedente sono parecchi e comprendono passi avanti del 20% in termini di velocità grazie a Huawei Ark compiler. In più, in base a quanto dichiarato, HarmonyOS 4 offre una durata della batteria aumentata e un nuovo motore grafico che gestisce in modo più smart il consumo energetico di ogni pixel visualizzato sullo schermo.

Mentre restiamo in attesa di conoscere più nel dettaglio tutti i cambiamenti, possiamo dare un’occhiata alla lista di dispositivi Huawei compatibili con HarmonyOS 4. Per alcuni di questi è già in distribuzione in Cina una prima versione beta. Si tratta dei seguenti modelli:

Huawei NearLink, 5G e market share

Durante l’evento, Yu Chengdong, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato che gli smartphone Huawei “sono tornati”: durante il secondo trimestre 2023, il market share è cresciuto del 76,1%, e la quota di mercato sulla fascia alta si è attestata tra le prime due nello stesso periodo. Per IDC, in Cina la quota di mercato lato smartphone ha raggiunto il 13% nel trimestre, con un testa a testa con Xiaomi. Nella top 5, solo Apple e Huawei hanno visto una crescita rispetto all’anno precedente. Grazie al lancio di modelli come la serie Huawei P60 e Mate X3, pare che la casa cinese abbia deciso di aumentare il suo obiettivo per il 2023 da 30 a 40 milioni di unità, segno di una maggiore fiducia.

Il produttore ha ufficialmente lanciato una nuova tecnologia per la connessione wireless a corto raggio, denominata Huawei NearLink, frutto della collaborazione di diverse imprese e istituzioni in patria e all’estero. Sfrutta una serie di standard per integrare i vantaggi di tecnologie che già conosciamo bene, come Bluetooth e Wi-Fi, in modo da migliorarne notevolmente le prestazioni. Secondo quanto riferito, rispetto a connessioni wireless tradizionali, NearLink offre il 60% di consumo energetico in meno, velocità 6 volte più elevate, 1/30 di latenza e un numero di connessioni di rete 10 volte superiore. Potrà essere utilizzato per l’elettronica di consumo, la smart home, i veicoli elettrici e non solo.

Chiudiamo con un’altra possibile buona notizia per la casa cinese. In seguito all’ormai risaputo ban, il produttore non può per ora offrire i servizi Google e la connettività di quinta generazione sui suoi smartphone, ma le cose potrebbero cambiare: in base a un nuovo report, Huawei potrebbe riuscire ad avere accesso ai chip 5G grazie all’azienda di semiconduttori SMIC. Le due società avrebbero in programma di intraprendere la produzione di massa di chip 5G entro la fine del 2023. Al momento non è chiaro che le due aziende possano riuscire davvero nel loro intento, visto che per ora SMIC può arrivare ai 7 nm per la produzione di massa, un valore distante da quello che più raggiungere TSMC in questo periodo. Siamo sicuri che torneremo a parlarne nei prossimi mesi.

