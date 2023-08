La seconda settimana di agosto è appena iniziata e già emergono nuovi aggiornamenti software targati, anche questa volta, Samsung: il produttore coreano conferma nuovamente la sua eccellente reputazione per quanto riguarda la politica e le tempistiche di aggiornamento dei suoi dispositivi, anche i più datati.

Qualche giorno fa vi avevamo accennato di come Samsung Galaxy S20 FE si fosse aggiudicato lo scettro di primo smartphone a ricevere le patch di sicurezza del mese corrente mentre in queste ore si sono aggiunti il Samsung Galaxy Note 20 e, decisamente a sorpresa, il tablet Nokia T20. Senza ulteriori indugi, scopriamo i dettagli degli update software in distribuzione.

Samsung Galaxy S20 FE: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy S20 FE è stato rilasciato seconda metà del 2020 con Android 10 e ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020 e Android 12 nel quarto trimestre del 2021. Alla fine dell’anno scorso, lo smartphone ha ricevuto Android 13, il suo ultimo major update, come previsto dalla politica degli aggiornamenti stabilita dal produttore sudcoreano.

Partiamo dal dispositivo più sicuro del mese, ovvero Samsung Galaxy S20 FE, il cui aggiornamento è identificato dalla versione firmware G780GXXS6EWG9 e al momento è disponibile in Bolivia, Brasile, Guatemala, Paraguay e Trinidad e Tobago. Trattandosi di un update di sicurezza non ci sono novità sostanziali a livello software da segnalare bensì un generale miglioramento della sicurezza del dispositivo grazie alla correzione di oltre 70 problemi in merito individuati in numerosi smartphone e tablet dell’azienda.

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Passiamo ai Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, dispositivi lanciati sul mercato nella seconda metà del 2020 con Android 10 e che si apprestano ad entrare il quarto, e forse ultimo, anno di supporto software.

Entrambi i dispositivi stanno accogliendo in queste ore l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2023 con versione firmware N98xFXXS8HWH3 nell’Europa Meridionale mentre in Cina – l’altra regione in cui pare essere attualmente disponibile – è identificato dalla versione firmware N98x0ZSS6HWG8.

Come per il sopracitato Samsung Galaxy S20 FE, l’update si occupa di aggiornare il livello di sicurezza generale del sistema operativo dei due dispositivi andando a correggere e migliorare oltre 70 problemi software relativi proprio alle difese immunitarie del sistema.

Vi ricordiamo che qualora voleste verificare la presenza di un aggiornamento per il vostro dispositivo Samsung sarà sufficiente seguire il seguente percorso: Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Nokia T20: le novità dell’aggiornamento

Come anticipato in apertura, il terzo dispositivo di oggi a ricevere un aggiornamento è, a sorpresa, il tablet Nokia T20 che ottiene le patch di sicurezza di luglio e il tanto atteso aggiornamento ad Android 13 il primo dispositivo di questa categoria prodotto dal brand. L’aggiornamento di sistema porta in dote al tablet una pletora di interessanti novità che vi elenchiamo di seguito:

Icone delle app a tema : personalizza il telefono secondo il tuo stile personale. Imposta più app (non solo app Google) in modo che corrispondano alla tinta e ai colori dello sfondo del tuo telefono.

: personalizza il telefono secondo il tuo stile personale. Imposta più app (non solo app Google) in modo che corrispondano alla tinta e ai colori dello sfondo del tuo telefono. Photo Picker : invece di condividere l’intera libreria multimediale con le app, puoi selezionare solo le foto e i video a cui potranno accedervi.

: invece di condividere l’intera libreria multimediale con le app, puoi selezionare solo le foto e i video a cui potranno accedervi. Autorizzazioni di notifica : ora, le app che scarichi richiedono la tua autorizzazione per inviare notifiche, aiutandoti a proteggere in modo proattivo il tuo tempo e la tua capacità di attenzione.

: ora, le app che scarichi richiedono la tua autorizzazione per inviare notifiche, aiutandoti a proteggere in modo proattivo il tuo tempo e la tua capacità di attenzione. Nuovi controlli multimediali: Android 13 viene fornito con un nuovo lettore multimediale che mostra le copertine degli album a schermo intero e presenta una barra di riproduzione animata.

