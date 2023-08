Durante il Google I/O 2023, il colosso di Mountain View ha ritagliato un piccolo spazio alle novità in tema personalizzazione, annunciando gli sfondi emoji e gli sfondi cinematografici per gli smartphone della gamma Pixel.

Mentre i primi sono stati implementati da subito in Android 14 e, solo dopo, su Android 13, per i secondi abbiamo assistito al percorso inverso: già presenti su Android 13 da circa un mese e mezzo, stanno ora timidamente iniziando ad arrivare anche sui dispositivi compatibili che eseguono la versione in anteprima di Android 14.

Pixel 6 e Pixel 7 con Android 14 accolgono gli sfondi cinematografici

Oltre al focus sull’intelligenza artificiale, ambito su cui sta investendo un’infinità di risorse, Google continua a pensare a come migliorare app e servizi presenti sui propri dispositivi e, a più ampio respiro, all’interno del sistema operativo Android.

Una cosa su cui, sin da Android 12, continuano a lavorare dalle parti di Mountain View riguarda la coerenza e pulizia grafica, rinnovata grazie all’introduzione del Material You che porta i colori dinamici all’interno di tutto il sistema operativo.

Questa evoluzione è diventata matura al punto da spingere sul lato “personalizzazione” e, già con la beta 3 di Android 14 (dello scorso giugno), avevamo assistito a una sorta di “all in” in questo ambito. A coloro che eseguono le versioni in anteprima di Android 14 sul proprio Pixel compatibile, tuttavia, non sarà sfuggita la mancanza di una delle novità annunciate da Big G, ovvero gli sfondi cinematografici.

Gli sfondi cinematografici sono una nuova tipologia di sfondi che viene realizzata a partire da una foto presente nella galleria dell’utente: lo smartphone sfrutterà l’apprendimento automatico “on-device” (quindi nessun dato esce al di fuori del dispositivo) per dare un trattamento tridimensionale all’immagine, rendendola “viva” quando l’utente sblocca o inclina lo smartphone.

A prescindere dallo sfondo scelto, i canoni del Material You faranno il resto, pervadendo l’intera interfaccia utente con i “colori dinamici” prelevati direttamente dallo sfondo applicato al dispositivo (e l’utente potrà scegliere tra varie opzioni in palette proposte all’interno dell’app “Sfondo e stile”).

La funzionalità è compatibile con tutti gli smartphone Pixel spinti da un SoC Google Tensor: di conseguenza, è attualmente possibile sfruttare gli sfondi cinematografici sui Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a e Pixel Fold.

L’arrivo della funzionalità dipende da un paio di app di sistema

Anche nel caso in cui siate parte del programma beta di Android ed eseguiate la più recente versione in anteprima di Android 14 (ovvero la beta 4.1 risalente allo scorso 26 luglio), non è detto che gli sfondi cinematografici siano già stati implementati sul vostro dispositivo compatibile (che, ricordiamo, deve necessariamente essere uno dei Pixel con SoC Google Tensor).

Questo perché, alla pari di molte altre funzionalità degli smartphone Pixel, l’abilitazione degli sfondi cinematografici dipende dall’aggiornamento di un paio di app (o, meglio, servizi) di sistema. Nello specifico si tratta di Android System Intelligence e Private Compute Services.

Da qualche ora, Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento (ad hoc per Android 14) per entrambe le app (potete verificare attraverso il Google Play Store, con le pagine delle app raggiungibili tramite i badge sottostanti).

Anche nel caso in cui abbiate effettuato l’aggiornamento, poi, dovrete aspettare che il vostro smartphone venga abilitato al download (lato server, è una procedura automatica che non può essere accelerata in alcun modo) dei modelli di creazione e gestione degli sfondi cinematografici).

Quindi armatevi di pazienza ma preparatevi a sfoggiare uno sfondo cinematografico anche nel caso in cui eseguiate la versione in anteprima di Android 14 sul vostro Pixel supportato.

