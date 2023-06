L’app Galaxy Enhance-X supporta ancora più modelli di quanto vi abbiamo detto giusto qualche ora fa. L’applicazione di Samsung pensata per migliorare le fotografie e le immagini attraverso l’intelligenza artificiale aveva debuttato inizialmente per la serie Galaxy S22, ma era poi stata rimossa e resa disponibile solo per la serie Galaxy S23. Attualmente è scaricabile dai possessori di diversi modelli di smartphone Samsung: vediamo quali.

Galaxy Enhance-X è disponibile anche per Galaxy S20, S21 e non solo

Galaxy Enhance-X è un’interessante app lanciata lo scorso luglio sul Galaxy Store pensata per la modifica avanzata delle immagini, che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Basta dargli in “pasto” un’immagine per ottenere miglioramenti nella nitidezza, nell’HDR, nella risoluzione e nella qualità generale, ma anche per rimuovere riflessi, ombre o ridurre le fastidiose sfocature. L’app debuttò sulla serie Galaxy S22, ma in seguito la compatibilità fu rivista da Samsung.

Enhance-X è tornata sul Galaxy Store con la serie Samsung Galaxy S23, e piano piano sta raggiungendo tutti i modelli di fascia alta degli ultimi anni: prima è toccato alla serie Galaxy S22, per la quale costituisce un gradito ritorno, e ora è disponibile per diversi altri modelli. Qualche ora fa vi abbiamo parlato dell’arrivo su Galaxy Z Fold4, ma la compatibilità si sta allargando rapidamente. Gli smartphone Samsung compatibili con Galaxy Enhance-X sono i seguenti:

Come confermato già lo scorso aprile sul forum della community ufficiale Samsung, l’applicazione arriverà anche su alcuni modelli della serie Galaxy A. Nelle prossime settimane o mesi l’app potrebbe fare capolino anche su alcuni modelli delle serie Galaxy M e sui più recenti tablet della serie Galaxy Tab. Torneremo a parlarne sicuramente: continuate a seguirci per restare aggiornati sulla compatibilità di Galaxy Enhance-X. Per scaricare o verificare la compatibilità dell’applicazione non dovete fare altro che seguire questo link al Galaxy Store.

