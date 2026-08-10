A partire da oggi, 10 agosto 2026, entriamo in una nuova fase per quanto riguarda il lancio di REDMAGIC Astra 2. Presentato ufficialmente il mese scorso, il nuovo tablet Android sarà liberamente disponibile all’acquisto a partire dal 26 agosto 2026, ma da oggi potete richiedere i Vantaggi Early Bird, dedicati ai primi acquirenti interessati: vediamo come ottenere da subito un buono sconto da 30 euro e come sbloccare altri vantaggi esclusivi.

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REDMAGIC Astra 2 in arrivo: come ottenere i vantaggi Early Bird

REDMAGIC Astra 2 è un tablet Android da gaming svelato lo scorso mese di luglio: si presenta come il nuovo riferimento per chi cerca prestazioni sostenute, raffreddamento avanzato e un’esperienza immersiva in un formato compatto. Il suo segreto è il sistema di raffreddamento a liquido AquaCore Cooling System 2.0, studiato per mantenere basse le temperature anche durante le sessioni di gioco più intense. A supporto, il Liquid Metal 3.0 posizionato direttamente sopra la camera di vapore trasferisce rapidamente il calore dalla CPU, e una camera di vapore con una struttura 4D migliora la dissipazione senza aumentare il peso.

Astra 2 Gaming Tablet propone un display OLED da 9,06 pollici a risoluzione 2,4K con refresh rate fino a 185 Hz, e viene mosso dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256 o 512 GB di memoria interna. La batteria è da 8300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 75 W, o la ricarica rapida cablata da 40 W nella seconda porta USB-C posizionata sul lato lungo. Non mancano fotocamere da 13 MP e da 9 MP, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e DisplayPort fino a 4K a 144Hz o 8K a 60Hz. Lato software, il tablet arriva in REDMAGIC OS 11.5 e Android 16.

Dal 10 al 25 agosto 2026 potete acquistare i vantaggi Early Bird per REDMAGIC Astra 2. Pagando 1 euro otterrete un buono sconto da 30 euro (inviato istantaneamente via e-mail e sfruttabile entro il 26 settembre 2026), ma non solo: avrete anche l’accesso anticipato di un giorno per acquistare il tablet prima dell’inizio effettivo delle vendite (fissato per il 26 di questo mese), il caricabatterie rapido da 80 W in omaggio (valore di 29,90 euro) e un portachiavi esclusivo REDMAGIC Mora. Entrambi gli omaggi saranno spediti insieme al dispositivo.

Sfruttando il voucher potrete dunque acquistare REDMAGIC Astra 2 ai seguenti prezzi, validi sia per la versione Eclipse sia per quella Starfrost, a partire dal 25 agosto 2026:

12-256 GB a 669 euro invece di 699

invece di 699 16-512 GB a 769 euro invece di 799

Se volete acquistare i vantaggi Early Bird a 1 euro non vi resta che seguire il link qui in basso.