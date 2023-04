Galaxy Enhance-X è un’app basata sull’intelligenza artificiale che può rimettere a fuoco gli oggetti, cancellare le ombre, aggiungere HDR e altro ancora alle foto.

Samsung ha rilasciato per la prima volta Galaxy Enhance-X per la gamma Galaxy S22 a luglio dello scorso anno, ma successivamente l’app non era più disponibile per la serie di punta del 2022.

Oggi la società ha rilasciato una versione beta di Galaxy Enhance-X per la serie Samsung Galaxy S23 e allo stesso tempo ha confermato che prevede di rilasciare l’app anche per alcuni dispositivi meno recenti, inclusi quelli delle serie Galaxy S22 e Galaxy A.

L’app Galaxy Enhance-X è in arrivo sulle serie Galaxy S22, S21 e Galaxy A

Attraverso i suoi forum della community, Samsung ha confermato oggi che l’app Galaxy Enhance-X a breve dovrebbe essere nuovamente compatibile con la gamma Galaxy S22. In risposta ad alcuni utenti la società ha confermato che non bisognerà attendere un nuovo aggiornamento dell’interfaccia One UI per riottenere il supporto per Enhance-X, poiché la compatibilità con Galaxy S22 verrà aggiunta “il prima possibile”.

Il responsabile della community ha affermato che la compatibilità per altri smartphone Samsung non è stata ancora definita, ma in teoria gli sviluppatori Samsung hanno in programma di rilasciare l’app Enhance-X per il maggior numero possibile di smartphone. Il leader della community ha menzionato la serie Galaxy S21 e la gamma Galaxy A come potenziali candidati.

