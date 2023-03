La nuova serie di Samsung Galaxy S23 è partita con il piedi giusto, c’è stato il cambio di piattaforma hardware (da Exynos a Snapdragon) un leggero rinnovamento del design e qualche novità tecnica sulla fotocamera, quanto basta per convincere tutti tra addetti ai lavori e appassionati, ma anche i semplici utenti che in queste prime settimane hanno dato l’assalto alle prime scorte. Insomma, sembra andare tutto per il verso giusto e le nostre recensioni di Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy S23 vi hanno dato la conferma della sostanza di questi nuovi prodotti.

Ci mancava solo più Samsung Galaxy S23+ ed eccoci qua, analizziamo tutti i pro e i contro di un device che nell’uso di tutti i giorni è favoloso, ma al contempo ci ha lasciato un retrogusto amaro.

Video recensione Samsung Galaxy S23+

Design e ergonomia

Il design è lo stesso di Samsung Galaxy S23, ma in formato maggiorato. Rispetto al “compatto” le dimensioni si ingrandiscono di 11,5 mm in altezza e 5,1 mm in larghezza, per un peso che sale da 168 a 196 grammi. Nella sostanza S23+ è uno smartphone ancora tutto sommato gestibile, non fa parte della categoria dei padelloni, nonostante comunque, specialmente la larghezza, si faccia sentire. Allargando un po’ di più lo sguardo a Galaxy S23 Ultra, il “plus” appare come una giusta via di mezzo, perfetta per accontentare chi non ha bisogno del grande display curvo del flagship ma al contempo desidera qualcosa di più per godersi i contenuti multimediali.

La qualità costruttiva e i materiali sono impeccabili (resistente ad acqua e polvere IP68), in mano lo smartphone trasmette la sensazione premium che solo i migliori possiedono, merito anche di finiture azzeccate tra materiali e colori, le giuste curve e spigolature per favorire il grip e coperture in Gorilla Glass Victus 2 sia anteriormente che posteriormente. Il modello del nostro test è in colorazione bianca, davvero elegante, con alcune parti cromate con sfumature oro che gli donano un look quasi lussuoso, bello!

Il display di Samsung Galaxy S23+ è un Dynamc AMOLED 2X da 6,6 pollici (19,5:9), risoluzione FullHD+ a 120 Hz con supporto HDR10+ e un picco di luminosità di 1750 nits. Tradotto è un gran bello schermo, brillante e luminoso, perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole e ben calibrato nei diversi profili colore selezionabili dall’utente, è appagante alla vista con qualunque contenuto si vada a visualizzare ed è supportato dal software che gestisce sempre in modo corretto la luminosità e il bilanciamento del bianco.

Tutta la parte multimediale è di alto livello, oltre allo spettacolare display c’è l’audio stereo, corposo e potente, con supporto Dolby Atmos ad impreziosire il pacchetto, non manca poi il Bluetooth 5.3 che permette di godersi audio in alta qualità senza latenza.

Prima di passare ad altro, ci ritagliamo un piccolo spazio di critica a Samsung per la scelta di non aver introdotto un display LTPO su questo S23+, una lacuna rilevante su uno smartphone di tale qualità e posizionamento. Per l’utente, a conti fatti, sarebbe cambiato davvero poco (considerate che lo schermo di S23+ è probabilmente il miglior OLED non LTPO che abbiamo provato) però anche il mero dato tecnico ha il suo peso ed è un peccato che Samsung sia scesa a compromessi su questo componente.

Funzionalità

Samsung Galaxy S23+ è già aggiornato ad Android 13 con personalizzazione OneUI 5.1 e patch di sicurezza di marzo, è previsto poi un supporto di 4 major update di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Non ci stancheremo mai di dirlo, un lungo periodo di supporto software è ciò che serve, specialmente quando si acquista un prodotto di fascia alta, che verosimilmente rimarrà con l’utente per alcuni anni, brava Samsung.

A livello di funzionalità possiamo contare sulla OneUI al gran completo, che con l’ultima versione è stata ancora migliorata sotto il profilo della velocità, della cura grafica e della sicurezza. C’è anche una rinnovata Samsung DeX e piccoli cambiamenti, ma significativi, all’interno dell’app fotocamera, con l’aggiunta della modalità Astrofotografia e l’integrazione di Expert RAW con la possibilità di editare facilmente le foto in formato grezzo con Adobe Lightroom, richiamabile direttamente dall’app foto e disponibile in versione Premium con 2 mensilità gratuite.

La Samsung OneUI anche con Android 13 si conferma un netto valore aggiunto all’interno del panorama Android, specialmente per gli utenti che amano avere a disposizione molte funzioni. L’integrazione con Windows e le numerose app preinstallate proprietarie rendono il device già pronto all’uso fin dalla prima accensione, una soluzione ideale per utenti alle prime armi ma anche per i più esperti, già fedeli all’ecosistema di Samsung.

Trovate tutte le principali novità della Samsung One UI 5.1 nel nostro approfondimenti dedicato.

Prestazioni

Anche su Galaxy S23+ abbiamo la conferma di quanto abbia fatto bene il cambio di piattaforma hardware rispetto allo scorso anno. Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 permette a questo smartphone di girare sempre in modo fluido e di assistere l’utente in tutte le richieste, da quelle più semplici alle lunghe sessioni di gaming, senza per altro scaldare o manifestare il minimo segno di rallentamento.

Insieme al nuovo processore troviamo anche memorie veloci LPDDR5 per la RAM e UFS 4.0 per l’archiviazione (8/256 GB il taglio base), il risultato è un prodotto sempre piacevole da utilizzare, pronto e reattivo in ogni operazione, con l’ulteriore vantaggio delle belle animazioni di Samsung finalmente senza impuntamenti.

Troviamo poi una connettività completa, con WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (assente su S23) e la possibilità di installare una sim fisica più una eSIM, la ricezione telefonica è nella media, non sorprendente ma comunque sufficiente, i sensori funzionano bene e possono contare anche sul barometro, sempre comodo per monitorare le escursioni all’aria aperta con precisione.

Infine ricordiamo la presenza di un sensore di impronte digitali ultrasonico, sicuro e veloce, superiore tecnicamente ai tanti lettori ottici equipaggiati sugli smartphone Android di fascia media e alta.

Fotocamera

Nulla di nuovo rispetto a S23 e in realtà poco di nuovo anche dalla precedente generazione, con giusto un cambiamento per la fotocamera frontale che passa a 12 MP e sale notevolmente di qualità. La verità è che se proprio dobbiamo trovare dei difetti a Samsung Galaxy S23+ allora il pacchetto fotografico è l’indiziato numero 1, non tanto come vero e proprio problema, quanto piuttosto come occasione sprecata.

Cosa sarebbe stato Galaxy S23+ con una fotocamera principale da 108 MP, magari quella di S22 Ultra, o una ultrawide con AF? Sicuramente su un altro livello, mentre allo stato attuale, per quanto sia più che soddisfacente nell’uso quotidiano, non aggiunge un granché rispetto al fratello minore, mentre il distacco dal flagship appare veramente troppo marcato.

Detto ciò, la parola d’ordine è affidabilità, S23+ non sbaglia un colpo e riesce a restituire all’utente sempre ottime immagini in tutte le condizioni di luce e con tutti i sensori. Che sia la principale da 50 MP con OIS, la ultrawide da 12 MP e il tele da 10 MP con ingrandimento 3X e OIS, la costanza di rendimento è il vero tratto distintivo del prodotto, un “martello”.

Fantastici i selfie, con l’AF che si rivela utilissimo anche nei video o nelle video chiamate, infine le clip video che possono essere registrate fino all’8K a 30 fps e mostrano una qualità straordinaria sia nella immagini che nella stabilizzazione.

Previous Next Fullscreen

Batteria e ricarica

Arriviamo al punto cruciale, fin da subito infatti vi abbiamo presentato Samsung Galaxy S23+ come un Galaxy S23 in formato maggiorato e se già il “piccolino” ci aveva dato ottime sensazioni, come si sarà comportato il modello Plus, con la sua batteria da 4700 mAh? In modo favoloso! L’autonomia di Galaxy S23+ ci ha stupito ed è andata oltre ogni aspettativa, siamo di fronte a quello che è probabilmente lo smartphone di fascia alta con la migliore autonomia: 2 giornate piene, anche un po’ di più se non si esagera con l’utilizzo all’aperto e almeno 8 ore di display attivo garantite.

Una bella tranquillità per chi fa dello smartphone un utilizzo intenso e una sicurezza anche sul lungo periodo, quando inevitabilmente la batteria subirà un decrescita della capacità.

Insieme all’ottima autonomia c’è da segnalare anche la ricarica rapida a 45 Watt, che per gli standard di Samsung sono davvero tanti. Ci vuole circa 1 oretta con un alimentatore della giusta potenza, niente male.

In conclusione

Chiudiamo la recensione di Samsung Galaxy S23+ con le disponibilità, prezzi e promo di lancio. In Italia il prezzo di listino per la versione 8/256 GB è di 1229 Euro, mentre in versione 8/512 GB a 1349 Euro. In realtà già ora lo smartphone si riesce a trovare con buone offerte sotto i 1000 Euro.

PROMO SAMSUNG +VALORE

Acquistando Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra entro il 31 marzo 2023 e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile ottenere una super valutazione del proprio dispositivo usato.

In definitiva il nostro giudizio non può che essere positivo, peccato per le occasioni mancate, che comunque non vanno a scalfire la qualità eccellente del prodotto. Ve lo consigliamo, ma valutate bene il prezzo rispetto a S23 e S23 Ultra, bisogna trovare il giusto bilanciamento tra prezzo ed esigenze e probabilmente molto si deciderà in base alle offerte del momento.