Appena qualche mese fa, uno smartphone pieghevole di Samsung dalla forma inedita — Galaxy TriFold — aveva affrontato il classico test di resistenza di JerryRigEverything con esito catastrofico, qualche istante fa, invece, un altro pieghevole della casa coreana dalla forma nuova, ossia Samsung Galaxy Z Fold8, ha fronteggiato le angherie del buon Zack Nelson, uscendone a testa alta.

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Samsung Galaxy Z Fold8: sottile e pieghevole, ma resistente

Lo scorso mese di dicembre, Galaxy TriFold aveva fallito il test di resistenza più famoso di YouTube, ponendo fine ad una lunga striscia di risultati positivi ottenuti dai precedenti pieghevoli di Samsung; questa volta è toccato al nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold8, che si è battuto valorosamente.

Il primo smartphone pieghevole di Samsung nella forma “a passaporto” ha portato al debutto una serie di novità costruttive interessanti, a partire dalla tecnologia Flex Titanium, che include una piastra in titanio pensata per migliorare la resistenza e ridurre la visibilità della piega. Al contempo, Samsung ha riprogettato il meccanismo della cerniera, rendendola più larga, più sottile e più piatta. A dispetto di questi cambiamenti, il test di restistenza ha prodotto risultati perfettamente in linea con le aspettative:

Per quanto riguarda il test di resistenza ai graffi, il Corning Gorilla Glass Ceramic 3 del display esterno e la plastica del display interno non hanno prodotto alcuna sorpresa; due dettagli vanno però sottolineati: la fotocamera interna stavolta adotta la classica soluzione del foro ed è ovviamente esposta alla maggiore suscettibilità ai graffi del pannello in plastica; il modulo che contiene le fotocamere posteriori è a sua volta in plastica, a differenza della back cover che invece è in vetro.

Né il display interno né quello esterno hanno avuto vita facile alla prova del fuoco, riportando danni permanenti pochi secondi dopo essere stati esposti alla fiamma.

Quanto alla parte più dura del test, la nuova cerniera di Galaxy Z Fold8 svolge un ottimo lavoro nel tenere fuori polvere e detriti. Infine, il bend test non fa paura al nuovo pieghevole di Samsung: da chiuso, Galaxy Z Fold8 non batte ciglio; da aperto, si piega ma non si spezza e il display rimane perfettamente funzionante, non riportando danni permanenti neppure con sollecitazioni tali da far fuoriuscire il pannello di vetro posteriore dalla scocca.

Per i più curiosi, il test completo è disponibile a questo link.