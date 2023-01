In occasione della presentazione ufficiale della nuova serie Xiaomi 13 l’azienda ha rimosso il velo anche dalla nuova interfaccia proprietaria, la MIUI 14, abbiamo già avuto modo di vedere le principali novità introdotte, così come abbiamo visto diversi smartphone, qui e qui, iniziare a ricevere l’aggiornamento in questione. Oggi però ci sono buone notizie anche per i possessori di alcuni smartphone del brand non più recentissimi.

Ecco quali smartphone stanno ricevendo la MIUI 14 e quali la riceveranno in futuro

Di solito quando un produttore rilascia un aggiornamento, che sia una nuova versione di Android o la propria interfaccia rinnovata, i primi dispositivi a beneficiare dell’update sono sempre gli smartphone più recenti del marchio; in seguito in base alle decisioni aziendali anche alcuni modelli più vecchi, se fortunati, possono ricevere le ultime novità implementate.

Partiamo prima da alcuni smartphone abbastanza recenti, nelle ultime ore infatti, oltre alla nuova serie Redmi K60, stanno ricevendo la notifica della presenza di un aggiornamento OTA contenente la MIUI 14 gli smartphone della seguente lista:

Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ (V14.0.2.0.TLOCNXM)

Redmi Note 10 Pro (V14.0.2.0.TKPCNXM)

Redmi K50G (V14. 0.7.0.TLJCNXM)

Redmi K40S (V14.0.3.0.TLMCNXM)

Xiaomi CIVI 1S (V14.0.3.0.TLPCNXM)

Xiaomi MIX 4 (V14.0.1.0.TKMCNXM)

Xiaomi Mi 11 youth vitality version (V14.0.5.0.TKOCNXM)

Attualmente l’aggiornamento, basato su Android 13, è disponibile per gli utenti cinesi, ma in seguito verrà presumibilmente esteso anche ai mercati internazionali.

C’è un altra serie di dispositivi, non proprio recente, che riceverà l’aggiornamento in questione, stiamo parlando della gamma Xiaomi 10: avevamo già avuto modo di vedere come questi smartphone fossero in lista per l’update alla MIUI 14, ma inizialmente Xiaomi sembrava intenzionata a lasciare gli smartphone fermi ad Android 12. Ora apprendiamo che oltre all’aggiornamento alla MIUI 14, la famiglia Xiaomi 10 riceverà anche l’update ad Android 13, per gentil concessione dell’azienda.

Concludiamo con un altra buona notizia, almeno per gli utenti possessori di altri dispositivi non proprio recenti, i colleghi di Xiaomiui infatti riportano che anche i modelli delle sertie Redmi Note 9, POCO M2 e Redmi 10x riceveranno l’update alla MIUI 14; nello specifico ecco i dispositivi interessati:

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Pro

Non ci sono per il momento informazioni sulle tempistiche di rilascio per questi modelli, ma è lecito presumere che ci vorrà un po’ prima che ricevano la notifica della presenza dell’aggiornamento; ad ogni modo questi smartphone riceveranno sì la MIUI 14, ma rimarranno con Android 12, che è comunque sempre meglio di niente.

