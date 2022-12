Come da programmi, in occasione della Redmi 2023 New Year Conference, Xiaomi ha da poco svelato sul mercato di casa i tre nuovi smartphone di fascia alta che compongono la gamma Redmi K60.

Protagonisti di numerose indiscrezioni e anticipazioni fino a poche ore prima dell’ufficialità, questi nuovi dispositivi a marchio Redmi offrono tutti e tre display OLED con risoluzione 2K, puntano su SoC di assoluto livello (il modello di punta ha addirittura la più recente soluzione top gamma di Qualcomm) e sono dotati di altre specifiche davvero interessanti. Scopriamo, quindi, i dettagli di Redmi K60 Pro, K60 e K60E, ufficializzati, almeno per il momento, in Cina.

Redmi K60 Pro è il “flagship” della serie grazie allo Snapdragon 8 Gen 2

La serie Redmi K60, appena ufficializzata in Cina, è il primo tentativo della controllata di Xiaomi di rendere “popolare” i display 2K (tutti OLED piatti da 6,67 pollici e con refresh rate 120 Hz) su dispositivi di fascia non premium. Questa caratteristica che, fino ad oggi, è stata quasi unicamente esclusiva della fascia alta del mercato, viene resa come “standard” in dispositivi leggermente meno nobili dei top gamma, non è tuttavia l’unica degna di nota di queste tre proposte.

Tutti e tre gli smartphone, infatti, condividono due dei tre sensori fotografici (ultra-grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel), supportano il Bluetooth 5.3, sono dotati di tag NFC, ospitano altoparlanti stereo, una porta IR, una porta USB-C e supportano le reti 5G.

Volendo entrare nel dettaglio, partiamo dal Redmi K60 Pro, vero “flagship” della serie che offre una scheda tecnica di tutto rispetto con note stonate riscontrabili, quasi esclusivamente, nel comparto fotografico, ambito nel quale lui non sembra ambire a fare la voce grossa.

A tal proposito, come sensore principale che affianca gli altri due sopracitati, è stato scelto l’IMX800 di Sony, un sensore da 1/1,49 pollici con risoluzione 54 megapixel (effettivi sono 50 megapixel), stabilizzato otticamente. I tre sensori sono collocati all’interno di un’isola rettangolare con doppia finitura, che riprende in parte la colorazione della scocca posteriore. Per quanto concerne la fotocamera anteriore, incastonata in un foro circolare centrato nella parte alta del display, qua è presente un sensore da 16 megapixel.

Il vero pezzo forte del Redmi K60 Pro è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, SoC di fascia premium che gli consentirà di essere al top in qualsiasi condizione di utilizzo, grazie anche alle memorie velocissime da cui è affiancato, ovvero un massimo di 16 GB di RAM (LPDDR5x) e un massimo di 512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione.

Passando oltre, troviamo un comparto connettività completissimo (Wi-Fi 6E e GPS dual-band su tutti), una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W e, per la prima su un telefono marchiato Redmi, alla ricarica wireless a 30 W. Chiude il pacchetto il sistema operativo che è la nuova MIUI 14 basata su Android 13.

Segnaliamo, infine, che il Redmi K60 Pro è acquistabile anche nella speciale Champion Edition con scocca posteriore rifinita in kevlar, disponibile nella sola configurazione con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del Redmi K60 Pro.

Dimensioni: 162,78 x 75,44 x 8,59 mm (vetro) o 8,87 mm (Champion Edition)

x x (vetro) o (Champion Edition) Peso: 205 grammi (vetro) o 201 grammi (Champion Edition)

(vetro) o (Champion Edition) Display CSOT OLED da 6,67” con risoluzione QHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9) Refresh rate a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 480 Hz Attenuazione della luminosità a 1920 Hz Luminosità di picco a 1400 nit Profondità colore a 12-bit Spazio colore DCI-P3 100% HDR10+ , HDR Vivid , Dolby Vision Doppio sensore di luminosità ambientale

da con risoluzione (1440 x 3200 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (LPDDR5X)

, o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore tripla con Flash LED: Sensore principale (Sony IMX800) da 50 MP (f/1.88) con OIS ed EIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video con risoluzione massima in 8K a 24 fps

con Flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio altoparlante), Hi-Res Audio , Dolby Atmos

(doppio altoparlante), , Sensori: prossimità (ottico), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio

(ottico), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM (doppia Nano-SIM), 5G (SA/NSA) /4G/3G/2G

(doppia Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band L1+L5), NFC, USB Type-C, IR

(802.11 ax), , (dual-band L1+L5), NFC, USB Type-C, IR Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 120 W e alla ricarica wireless a 30 W

con supporto alla ricarica rapida via cavo a e alla ricarica wireless a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Redmi K60: la proposte di mezzo, a volte, si rivela la più equilibrata

Il Redmi K60 si configura come variante economica del fratello maggiore con dicitura Pro, riproponendo quanto di buono messo sul piatto dal modello più costoso (design, display, tre delle quattro fotocamere, audio, ricarica wireless) con alcune scelte leggermente riviste verso il basso che possono essere riassunte in tre punti.

Il primo punto riguarda le prestazioni: in questo caso, troviamo il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 (in versione leggermente depotenziata) al posto del più recente ed efficiente Snapdragon 8 Gen 2 e le memorie rallentano, sia per quanto concerne le RAM (ora LPDDR5) che lo storage interno (“solo” UFS 3.1).

Il secondo punto riguarda il comparto fotografico: Redmi K60 rinuncia al sensore principale da 50 megapixel, sostituendolo con un sensore da 64 megapixel (a risoluzione maggiore) ma di qualità decisamente inferiore, pur mantenendo la stabilizzazione ottica.

Terzo e ultimo punto riguarda batteria e tecnologie di ricarica: la capacità messa a disposizione dell’utente cresce a 5500 mAh ma si perde la ricarica super veloce a 120 W, qua rimpiazzata da una più “classica” (ma pur sempre rapida) ricarica a 67 W. Buona notizia, invece, la permanenza della ricarica wireless a 30 W.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del Redmi K60.

Dimensioni: 162,78 x 75,44 x 8,59 mm (vetro) o 8,79 mm (pelle)

x x (vetro) o (pelle) Peso: 204 grammi (vetro) o 199 grammi (pelle)

(vetro) o (pelle) Display CSOT OLED da 6,67” con risoluzione QHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9) Refresh rate a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 480 Hz Attenuazione della luminosità a 1920 Hz Luminosità di picco a 1400 nit Profondità colore a 12-bit Spazio colore DCI-P3 100% HDR10+ , HDR Vivid , Dolby Vision Doppio sensore di luminosità ambientale

da con risoluzione (1440 x 3200 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (LPDDR5)

, o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore tripla con Flash LED: Sensore principale (Omnivision OV64B) da 64 MP (f/1.79) con OIS ed EIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video con risoluzione massima in 4K a 60 fps

con Flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio altoparlante), Hi-Res Audio , Dolby Atmos

(doppio altoparlante), , Sensori: prossimità (ottico), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio

(ottico), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM (doppia Nano-SIM), 5G (SA/NSA) /4G/3G/2G

(doppia Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band L1+L5), NFC, USB Type-C, IR

(802.11 ax), , (dual-band L1+L5), NFC, USB Type-C, IR Batteria: 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67 W e alla ricarica wireless a 30 W

con supporto alla ricarica rapida via cavo a e alla ricarica wireless a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Redmi K60E, l’unico del lotto con SoC MediaTek

Alla base della nuova gamma, troviamo Redmi K60E, smartphone che si pone come diretto successore del Redmi K50 dello scorso anno, rispetto al quale migliora alcuni aspetti, mantenendone invariati altri.

Se dal punto di vista del design il cambio è netto, dal momento che è in linea con quello dei fratelli maggiori (al netto della disposizione dei sensori fotografici all’interno dell’isola che li ospita), per quanto concerne le specifiche tecniche vengono fatte alcune scelte di compromesso per contenere il prezzo.

Redmi K60E è l’unico del lotto sprovvisto di un SoC Qualcomm: lui, punta sul Dimensity 8200 di MediaTek, evoluzione del Dimensity 8100 presente sul suo predecessore. Sebbene il display rimanga AMOLED e da 6,67 pollici con risoluzione 2K, è circondato da cornici leggermente più pronunciate e perde un po’ in qualità e luminosità.

Altre differenze evidenti le riscontriamo sul comparto fotografico: la fotocamera anteriore passa da 16 a 20 megapixel (più risoluzione a discapito della qualità); posteriormente troviamo sempre tre fotocamere ma stavolta, alla ultra-grandangolare da 8 megapixel e alla macro da 2 megapixel, si affianca una principale da 48 megapixel.

Altre rinunce rispetto ai fratelli maggiori sono il Wi-Fi 6E, la ricarica wireless. Infine, stranamente, Redmi K60E arriva sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del Redmi K60E.

Dimensioni: 163,1 x 76,15 x 8,48 mm

x x Peso: 202 grammi

Display Samsung AMOLED E4 da 6,67” con risoluzione QHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9) Refresh rate a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 480 Hz Attenuazione della luminosità a 1920 Hz Luminosità di picco a 1200 nit Profondità colore a 8-bit HDR10+

da con risoluzione (1440 x 3200 pixel, in 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G610 MC6

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore tripla con Flash LED: Sensore principale (Sony IMX582) da 48 MP (f/1.79) con OIS ed EIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video con risoluzione massima in 4K a 30 fps

con Flash LED: Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX596) da 20 MP

Audio: stereo (doppio altoparlante), Hi-Res Audio , Dolby Atmos

(doppio altoparlante), , Sensori: prossimità (ultrasuoni), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio

(ultrasuoni), luce ambientale (temperatura e intensità), accelerometro, bussola, giroscopio Lettore delle impronte digitali: ottico (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Reti mobili: Dual SIM (doppia Nano-SIM), 5G (SA/NSA) /4G/3G/2G

(doppia Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS , NFC, USB Type-C, IR

(802.11 ax), , , NFC, USB Type-C, IR Batteria: 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 67 W

con supporto alla ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità dei nuovi Redmi K60E, K60 e K60 Pro

I nuovi Redmi K60 Pro, K60 e K60E sono già disponibili al pre-ordine in Cina e le vendite inizieranno il prossimo 31 dicembre. Di seguito, riportiamo colorazioni e prezzi, in base alla configurazione di memoria, di tutti e tre i modelli.

Partiamo dalla proposta di punta Redmi K60 Pro che arriva in tre colorazioni (nero, verde chiaro e bianco) e in ben cinque diverse configurazioni di memoria:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 446 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 446 euro al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 3599 yuan (circa 486 euro)

al prezzo di (circa 486 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3899 yuan (circa 527 euro)

al prezzo di (circa 527 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4299 yuan (circa 581 euro)

al prezzo di (circa 581 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 4599 yuan (circa 621 euro), acquistabile unicamente nella Chiampion Edition con finitura particolare

La proposta di mezzo, ovvero Redmi K60, arriva in quattro colorazioni (bianco, nero e verde chiaro con finitura in vetro, Sunny Blue con finitura in pelle) e in ben cinque diverse configurazioni di memoria:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 446 euro)

al prezzo di (circa 446 euro) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 337 euro)

al prezzo di (circa 337 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 405 euro)

al prezzo di (circa 405 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 446 euro)

al prezzo di (circa 446 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3599 yuan (circa 486 euro), acquistabile unicamente in bianco o nero

Infine, Redmi K60E arriva in tre colorazioni (nero, bianco e verde chiaro) e in quattro diverse configurazioni di memoria:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2199 yuan (circa 297 euro)

al prezzo di (circa 297 euro) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2399 yuan (circa 324 euro)

al prezzo di (circa 324 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2599 yuan (circa 351 euro)

al prezzo di (circa 351 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 378 euro)

Nei primi mesi del 2023, poi, questi nuovi smartphone (o alcuni di essi) dovrebbero raggiungere i mercati globali attraverso i marchi Xiaomi e POCO, come avvenuto per i membri delle precedenti serie (ad esempio, il Redmi K60 Pro potrebbe essere candidato ad arrivare dalle nostre parti come successore del POCO F4 GT).

Oltre ai nuovi Redmi K60, Xiaomi ha presentato (sempre in Cina) anhe il Redmi Note 12 Pro Speed Edition e i nuovi dispositivi indossabili Redmi Watch 3, Band 2 e Buds 4 Youth Edition.

