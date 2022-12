Dopo il rinvio dell’evento di presentazione di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, bisognerà attendere anche per scoprire la nuova interfaccia proprietaria MIUI 14; abbiamo comunque avuto modo di dare un primo timido sguardo alle novità che verranno implementate, ma ben altra cosa è poterla vedere in azione su un dispositivo. Ad ogni modo, è arrivata la conferma che anche alcuni vecchi smartphone del brand riceveranno la nuova interfaccia.

Alcuni dispositivi della serie Mi 10 riceveranno la MIUI 14, probabilmente però senza Android 13

La notizia arriva dal social network cinese Weibo, dove Zhang Guoquan, direttore del dipartimento software di Xiaomi, ha risposto ad un utente confermando la disponibilità dell’aggiornamento alla MIUI 14 per la serie Mi 10.

Il dirigente non ha chiarito nel dettaglio quali dispositivi della gamma riceveranno l’update in questione, è lecito presumere che si tratterà di Mi 10 e Mi 10 Pro, anche se non possiamo escludere che vengano aggiornati anche Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom Edition e Mi 10 Ultra. I dispositivi in questione sono stati lanciati sul mercato nel 2020 con Android 10, tutti dotati di MIUI 11 al lancio, fatta eccezione per la variante Ultra, nata con la MIUI 12; tutti gli altri ad ogni modo hanno ricevuto nel corso del tempo sia i major update (aggiornandosi prima ad Android 11 e poi ad Android 12), sia le varie versioni dell’interfaccia proprietaria quali MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 12.5 Enhanced Edition e MIUI 13.

Per la maggior parte dei dispositivi sopra citati dunque, l’update alla MIUI 14 rappresenterà il terzo aggiornamento software di spessore, motivo per cui è probabile che non ricevano contestualmente anche Android 13, a meno di sorprese da parte di Xiaomi.

