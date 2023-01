Qualche settimana fa Xiaomi ha iniziato a rilasciare una versione di sviluppo della MIUI 14 per numerosi smartphone. Sembra che l’azienda stia spingendo l’acceleratore per far sì che l’aggiornamento arrivi prima del previsto su tutti gli smartphone compatibili. In questo articolo vediamo tutti i modelli in versione globale che riceveranno per primi l’aggiornamento alla nuova versione dell’interfaccia grafica del colosso cinese.

Le novità della MIUI 14

Questa nuova versione dell’interfaccia proprietaria si candida a essere una delle più corpose degli ultimi anni in quanto porta con sé numerose novità, tra cui una riprogettazione completa dell’interfaccia utente che punta su uno stile più minimalista e coerente con le linee guida di design attuali, una ottimizzazione generale del sistema volta a snellire il software (grazie al nuovo Photo Engine e alla possibilità di disinstallare molte app di sistema), oltre a nuovi sfondi personalizzati e nuovi widget per la schermata home. Se volete conoscere tutte le novità in dettaglio, potete leggere il nostro approfondimento.

Quando verrà rilasciata la MIUI 14 in versione globale

Molti utenti potranno toccare con mano molto presto tutte le novità introdotte con la nuova versione, in quanto la versione global sembrerebbe quasi pronta per essere rilasciata sui telefoni Xiaomi, Redmi e POCO, che insieme costituiscono il conglomerato del gigante tecnologico cinese. In realtà, sembrerebbe che il lancio sia previsto in concomitanza con la commercializzazione della serie Xiaomi 13 sui mercati internazionali. Non si ha ancora una data certa di lancio, ma come confermato da Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, l’arrivo sui mercati globali della serie Xiaomi 13 è previsto molto presto, probabilmente entro febbraio o marzo di quest’anno. È possibile aspettarsi che ciò avvenga in concomitanza del lancio previsto al MWC 2023 di quello che sarebbe Xiaomi 13S Ultra con sensore Leica da 1 pollice, il successore di Xiaomi 12S Ultra.

In attesa dell’arrivo dell’aggiornamento, qualora vogliate iniziare ad assaggiare la nuova versione dando un look coerente al vostro smartphone, potete scaricare gli sfondi ufficiali della serie Xiaomi 13 e della MIUI 14 da questo link.

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc — Lei Jun (@leijun) December 11, 2022

Ecco i primi modelli aggiornabili alla MIUI 14 Global

Nonostante l’attesa, sono già stati resi noti i 10 smartphone che riceveranno per primi l’aggiornamento attraverso il programma MIUI 14 Global Builds. L’esistenza di questa build potrebbe portare a pensare che la nuova versione sarebbe in dirittura d’arrivo con una disponibilità imminente per il grande pubblico. Nel caso vogliate verificare la presenza del vostro dispositivo, ecco un breve elenco dei modelli in questione:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

