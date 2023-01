Le notizie che vi segnaliamo oggi — tutte inquadrabili per adesso tra le indiscrezioni — chiamano in causa Xiaomi e i suoi due sub-brand POCO e Redmi: i primi due marchi per via dell’aggiornamento alla nuovissima MIUI 14 che sarebbe praticamente pronto per il rilascio sui primi modelli; l’ultimo per via della probabile definitiva svolta OLED che dovrebbe caratterizzare la prossima generazione della gamma Redmi Note.

MIUI 14 pronta al rilascio: ecco i primi modelli aggiornati

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato a più riprese degli sforzi profusi dai vari OEM del mondo Android per aggiornare le proprie line-up all’ultima major release del robottino verde e, sebbene non con una solerzia sconvolgente, anche Xiaomi ha da poco scoperto le proprie carte annunciando la rinnovata versione 14 della MIUI con base Android 13. Per maggiori dettagli sulle novità portate in dote dalla MIUI 14, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in queste sede ci occupiamo invece del rilascio dell’aggiornamento a livello internazionale per i primi modelli, alla luce delle ultime informazioni emerse.

Dopo il rilascio in Cina nel canale beta per un numero significativo di modelli, questo mese la situazione si è sbloccata anche sulla scena Global, con Xiaomi 12 che ha aperto le danze. Adesso, altri due modelli sono in procinto di aggiornarsi: a riportarlo è Xiaomiui, secondo cui il major update sarebbe pronto per Xiaomi 12 Pro e POCO F4, con particolare riferimento al mercato indiano (dove dovrebbero essere i primi in assoluto ad aggiornarsi). Del resto, entrambi i modelli possono essere classificati come flagship dei rispettivi brand, dunque è perfettamente plausibile che siano in prima fila per ricevere questo atteso nuovo aggiornamento. Stando a quanto riportato, le ultime build interne — V14.0.1.0.TLBINXM e V14.0.1.0.TLMINXM — sarebbero servite per la messa a punto finale dell’aggiornamento, con le build ufficiali che sarebbero ormai prossime al rilascio: si parla di un roll out probabile già per gli inizi del mese di febbraio. È bene sottolineare come tali tempistiche siano riferite al mercato indiano: per altri mercati in giro per il mondo, l’attesa dovrebbe essere leggermente più lunga. Per avere maggiori certezze, non ci resta che attendere una timeline ufficiale o, in mancanza, le prime segnalazioni da parte degli utenti.

Solo OLED per i futuri Redmi Note

La famiglia Redmi Note ha permesso a Xiaomi prima e al suo sub-brand poi di raccogliere tanti successi e consensi. L’ultima generazione di tale gamma, la serie Redmi Note 12, ha debuttato finora in Cina e in India ed è attesa a breve su altri mercati. Le indiscrezioni sui prossimi modelli della serie non sono comunque finite e nelle ultime ore un tipster ha riportato delle altre voci interessanti.

I fan del marchio — e gli utenti che osservano con maggiore interesse la fascia medio-bassa del mercato — ricorderanno che lo scorso mese di maggio il produttore cinese aveva presentato in patria i modelli Redmi Note 11T Pro e 11T Pro+; tali modelli presentavano ancora display LCD — di decantata qualità e certificati A+ da DisplayMate — e sensori di impronte digitali laterali. Qualche mese più tardi, proprio la serie Redmi Note 12 ha segnato una prima volta: l’adozione di pannelli OLED su tutti i componenti della gamma. A detta di quanto segnalato da una fonte cinese su Weibo, tale svolta sarebbe definitiva, tanto che i prossimi modelli della serie Redmi Note dovrebbero avere schermi OLED con sensori di impronte integrati sotto al display. Lo stesso tipster si spinge oltre segnalando la presenza di chipset Snapdragon serie 7.

Stando a quanto emerso nelle settimane precedenti, la fonte potrebbe fare riferimento al già chiacchierato Redmi Note 12 Turbo: di questo si è già detto che avrà un SoC Qualcomm e sono trapelate voci interessanti sulla scheda tecnica.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi del mese