Così come previsto, ieri Xiaomi ha finalmente presentato la serie Xiaomi 13 e MIUI 14, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese basata su Android 13.

Più veloce e leggera

Con questa nuova versione di MIUI il team di sviluppatori di Xiaomi ha deciso di provare ad accontentare alcune delle richieste più pressanti dei suoi utenti e a mettere fine a qualche critica che viene mossa a questa interfaccia oramai da tanti anni: ci riferiamo in particolare alla sua velocità e alla presenza di troppe applicazioni “superflue”, ossia quelle che vengono chiamate “bloatware”.

A dire del produttore, MIUI 14 richiede soltanto 13 GB di memoria di archiviazione e poco più di 3 GB di RAM ed è stata ridotta in modo radicale la quantità di applicazioni che gli utenti non possono disinstallare dal device, che sono soltanto 8 (ossia quelle di sistema, come il telefono, la rubrica, i messaggi, il browser, le impostazioni, la fotocamera, l’app store e il file manager).

In sede di presentazione grande importanza, inoltre, è stata data al motore Photon, capace secondo Xiaomi di gestire meglio le risorse e rendere così MIUI 14 più veloce, soprattutto per le attività più “pesanti”, incluse le applicazioni di terze parti.

Sempre a dire del produttore, grazie a Photon la fluidità del sistema migliora del 60% e migliora anche il sistema di gestione delle notifiche.

Le principali novità di MIUI 14

Con la nuova interfaccia utente personalizzata di Xiaomi migliorano le funzionalità relative alla privacy e alla sicurezza e gran parte delle operazioni viene eseguita in locale sul device, ciò grazie anche all’Intelligenza Artificiale, che è in grado di estrarre testo dalle immagini (con il supporto a 8 lingue) e di fornire un servizio di sottotitoli live durante le video conferenze.

Con MIUI 14 migliora anche l’interconnessione tra i tanti dispositivi dell’ecosistema di Xiaomi e viene introdotta una nuova interfaccia che permette di gestire meglio i vari device (la procedura di accoppiamento viene resa più semplice e veloce).

Il team di sviluppatori del colosso cinese ha anche pensato alle famiglie e MIUI 14 presenta alcune funzionalità ad esse dedicate, come ad esempio la possibilità di creare gruppi con fino a 8 membri a cui assegnare diversi ruoli e permessi. Non mancano, ovviamente, le sempre utili opzioni di controllo parentale.

Tra le altre novità, infine, vi sono più possibilità di personalizzazione (come, ad esempio, quelle relative a dimensioni e forma delle icone) e un sistema capace di individuare i file duplicati ed eliminare i doppioni.

Quali device riceveranno MIUI 14

A partire da gennaio 2023 il team di sviluppatori di Xiaomi inizierà a rilasciare MIUI 14 per i seguenti smartphone in Cina:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50

I possessori dei seguenti tablet, invece, dovranno avere pazienza sino ad aprile:

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Redmi Pad

Nelle prossime settimane dovrebbero essere fornite dal produttore ulteriori informazioni su altri device supportati e, soprattutto, su quello che è il programma di rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi commercializzati a livello globale.

