Google ha rilasciato le patch di sicurezza di dicembre 2022 per i suoi Pixel un paio di giorni fa, seguita a ruota da Samsung, che ha presentato le sue correzioni solo qualche ora dopo. Oggi tocca a Huawei, che ha svelato i dettagli degli aggiornamenti di sicurezza che arriveranno nei prossimi giorni sui suoi dispositivi.

Huawei presenta le sue patch di sicurezza di dicembre 2022 in arrivo sulla EMUI

Mentre Huawei continua ad allargare il suo ecosistema, con numeri in rapida crescita durante questo 2022, sono in arrivo patch di sicurezza di dicembre per i dispositivi con EMUI a bordo. Gli aggiornamenti, che presto saranno disponibili per diversi smartphone e tablet del produttore, non sono ovviamente ancora basati sull’attesa EMUI 13, ma portano tante correzioni di sicurezza.

In base a quanto dichiarato sul sito ufficiale, queste sono le vulnerabilità corrette questo mese:

CVE : livello critico: nessuna livello alto: CVE-2022-20414, CVE-2022-20441, CVE-2022-20445, CVE-2022-20446, CVE-2022-20448, CVE-2022-20450, CVE-2022-20451, CVE-2022-20453, CVE-2022-20454, CVE-2022-20462, CVE-2022-20463, CVE-2022-20465, CVE-2022-2209, CVE-2022-25724, CVE-2022-25743, CVE-2021-1050, CVE-2022-25741 livello medio: CVE-2022-20280, CVE-2022-20338 livello basso: nessuna

: Huawei : CVE-2022-41591: Path traversal vulnerability in the backup module (livello alto) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-41596: Vulnerability of serialization/deserialization mismatch in system tools (alto) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-41599: Return value vulnerability in system services (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46312: Unstrict permission verification vulnerability in the app management module (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46317: Out-of-bounds read vulnerability in the power consumption module (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46318: Vulnerability of functional logic errors in the HAware module (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46319: Vulnerability of no boundary determination during fingerprint calibration (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46320: Out-of-bounds read vulnerability in the kernel module (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46321: Permission verification vulnerability in the Wi-Fi module (medio) – EMUI 12.0.0, EMUI 12.0.1, EMUI 11.0.1 CVE-2022-46322: Out-of-bounds memory write in some mobile phones (critico) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46323: Out-of-bounds memory write in some mobile phones (critico) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46324: Out-of-bounds memory write in some mobile phones (critico) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46325: Out-of-bounds memory write in some mobile phones (critico) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46326: Out-of-bounds memory write in some mobile phones (critico) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46327: Vulnerability of configuration issues in some mobile phones (alto) – EMUI 12.0.0 CVE-2022-46328: Input verification vulnerabilities in some mobile phones (alto) – EMUI 12.0.0

:

Sono già state corrette in precedenti aggiornamenti le vulnerabilità CVE-2022-25748, CVE-2022-20394, CVE-2021-39673, CVE-2022-20410, CVE-2022-20351, CVE-2022-26472 e CVE-2022-22078. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina dedicata.

Quali smartphone riceveranno l’aggiornamento

I dispositivi che riceveranno le nuove patch di sicurezza sono i seguenti (update mensili):

A questi potrebbero aggiungersi alcuni altri tra quelli nell’elenco dei dispostivi che prevedono update trimestrali, cioè Huawei Nova Y60, Y70, Y70 Plus e Y90, come indicato sul sito Huawei. Nel momento in cui stiamo scrivendo non è ancora stato avviato il rollout delle suddette patch di sicurezza sugli smartphone e sugli altri dispositivi a marchio Huawei, ma siamo sicuri che la distribuzione partirà a breve. Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni, all’interno della sezione dedicata.

