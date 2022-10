La divisione italiana di Samsung ha da poco confermato l’imminente arrivo dell’aggiornamento ad Android 13, personalizzato con la rinnovata interfaccia proprietaria One UI 5.0, per i propri più recenti top gamma.

Oltre a svelare la data dell’inizio della distribuzione, Samsung ha condiviso quello che sarà il corposissimo changelog del nuovo aggiornamento di sistema, ricco di novità sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista funzionale, che aggiungono le personalizzazioni del produttore sudcoreano a quelle della più recente versione del sistema operativo Android.

One UI 5.0 e Android 13: Samsung svela data, modelli e novità

Come anticipato in apertura Samsung ha da poco diramato un comunicato stampa per annunciare l’imminente disponibilità italiana del nuovo aggiornamento del sistema operativo ad Android 13 che arriva con la nuova versione dell’interfaccia personalizzata One UI 5.0. L’annuncio ufficiale della divisione italiana giunge a poche ore da un altro annuncio ufficiale, stavolta della divisione sudcoreana, che informava del fatto che Good Lock stesse iniziando a supportare la One UI 5, avvicinandoci appunto al momento del rilascio in forma stabile.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire da lunedì 24 ottobre 2022 e arriverà, in questa prima fase, su tutti i più recenti top gamma del produttore sudcoreano:

Nella seguente galleria, vi riportiamo le schermate del corposissimo changelog che accompagnerà la disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13 per Samsung Galaxy S22 Ultra: l’aggiornamento (versione S908BXXU2BVJA) dal peso di 2854,03 MB include le più recenti patch di sicurezza disponibile, ovvero quelle aggiornate al 1 ottobre 2022.

Basandoci su informazioni precedenti e sull’andamento del programma di beta testing sugli altri dispositivi, ci sono buone possibilità che la One UI 5.0 basata su Android 13 possa arrivare, entro la fine del 2022, anche sugli smartphone top gamma del 2021 del produttore sudcoreano, ovvero i Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G.

Oltre ai top gamma delle due ultime generazioni, anche il medio gamma Galaxy A53 5G potrebbe aggiornarsi prima del 2023. In un precedente articolo avevamo indicato tutti i Galaxy che dovrebbero ricevere la One UI 5.0; la lista potrebbe risultare mutevole e solo il tempo ci dirà se Samsung, sempre più virtuoso nella gestione degli aggiornamenti, riuscirà a fare un lavoro degno di nota anche con il nuovo aggiornamento.

Le novità principali dell’aggiornamento

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un nostro precedente articolo, le principali aree di miglioramento sono legate alla nuova interfaccia utente One UI 5.0, sulla quale Samsung ha lavorato davvero a fondo per offrire una personalizzazione ad ampio spettro e facilitare le operazioni agli utenti sui dispositivi della serie Galaxy.

Samsung individua sei punti chiave del nuovo aggiornamento della propria interfaccia personalizzata One UI, che si vanno ad aggiungere a tutto il bene che già di per sé introduce la versione stock di Android 13:

Nuovo look per icone e illustrazioni;

Nuovo pop-up delle chiamate e nuovo layout delle notifiche;

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (schermata di blocco, sfondi, nuovo layout per i widget);

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi);

Modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sonno;

Ottimizzazione di privacy e sicurezza.

A partire da lunedì prossimo, dunque, tutti gli utenti in possesso di uno smartphone top gamma, pieghevole o meno, di casa Samsung, potranno aggiornare il proprio dispositivo e godere di tutte le nuove funzionalità e, soprattutto, di tutte le novità lato personalizzazione che verranno introdotte con la One UI 5.0 basata su Android 13.

