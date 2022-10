Sono diversi anni ormai che Samsung ha aggiornato la sua interfaccia proprietaria, la vecchia Touchwiz ha ceduto il passo (fortunatamente) alla nuova One UI, più snella e reattiva delle precedente, nonché più gradevole dal punto di vista estetico. Ora con il rilascio della beta 4 della One UI 5, il colosso si appresta a portare Android 13 stabile su molti dei suoi dispositivi.

One UI 5 è l’esperienza mobile Samsung più personalizzata di sempre

Lo scopo di Samsung è ovviamente quello di mettere l’utente quanto più possibile a suo agio nell’utilizzo dei suoi dispositivi, e per farlo ha deciso di concedere ancora più opzioni di personalizzazione con la One UI 5, cominciando dalla comunicazione.

Grazie alla nuova funzione Bixby Text Call è possibile rispondere alle telefonate senza parlare: immaginate di non poter rispondere ad una telefonata, per qualsiasi motivo, la nuova funzione vi permette di digitare un messaggio che verrà convertito in audio da Bixby e condiviso con l’interlocutore; anche la risposta vocale del chiamante verrà trascritta dall’assistente, dandovi modo di leggere la sua risposta.

Consapevole di come l’utilizzo dello smartphone sia differente in diversi momenti della giornata, Samsung viene incontro agli utenti con le modalità routine della One UI 5: grazie alle routine possiamo creare impostazioni personalizzate per i diversi momenti della giornata, ad esempio disattivando le notifiche mentre pratichiamo sport, oppure disattivando i suoni e attivando la modalità buio quando è ora di andare a dormire.

L’azienda con la nuova interfaccia ha apportato alcune modifiche anche al sistema di notifiche, ora più intuitive nella fruizione e facili da leggere a colpo d’occhio; viene inoltre riprogettato il sistema di notifica delle chiamate pop up, che offre ora pulsanti di risposta o rifiuto più definiti.

Sempre per quanto riguarda la personalizzazione, la One UI 5 porta lo Sfondo Video dall’app Lockstar of Good Lock, direttamente nella schermata di blocco; è ora possibile ritagliare una parte dei nostri video per utilizzarli come sfondo animato nella schermata di blocco del nostro dispositivo, modificando lo sfondo, lo stile dell’orologio e le icone di notifica in un’unica schermata.

La possibilità di personalizzazione è importante, ma anche l’occhio vuole la sua parte, per questo motivo Samsung ha dotato i widget della One UI 5 di nuove opzioni per mantenere ordinata la home del nostro smartphone; è ora infatti possibile impilare i widget uno sopra l’altro, potendo scorrere tra uno e l’altro come faremmo con le varie schermate della homescreen, liberando spazio nella schermata principale e utilizzandolo in maniera più efficiente.

Sempre per quanto riguarda i widget la One UI 5 include dei nuovi suggerimenti intelligenti che, in base al nostro utilizzo del dispositivo e al contesto, suggeriscono in automatico app e azioni per semplificare e personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Anche la velocità nell’utilizzo del nostro smartphone è importante, per questo qualora avessimo bisogno di acquisire al volo un’informazione scritta da qualche parte, per poi eventualmente condividerla, possiamo ora estrapolare il testo da un’immagine ed incollarlo in una nota in maniera facile e veloce.

Il nostro smartphone non è l’unico dispositivo ad accompagnarci durante il giorno, per questo grazie al nuovo menù Dispositivi connessi possiamo accedere a tutte le funzionalità compatibili con i nostri altri dispositivi come Quick Share, Smart View e Samsung DeX; inoltre la nuova voce Cambio automatico Buds ci consente di passare le nostre cuffie tra un dispositivo e un altro (per esempio dallo smartphone al PC) in maniera rapida e fluida.

La privacy e la sicurezza dell’utente sono una questione di fondamentale importanza per l’azienda, motivo per cui Samsung ha riunito le impostazioni di privacy e sicurezza in un’unica dashboard, che ci permette di avere a colpo d’occhio una panoramica dello stato della sicurezza del nostro dispositivo, ricevendo suggerimenti e avvisi.

Sempre lato privacy la One UI 5 introduce una nuova funzione a tutela dei nostri dati personali, una nuova notifica sul pannello Condividi infatti ci avviserà qualora stessimo per condividere un’immagine contenente dati sensibili.

In conclusione, come dicevamo in apertura, Samsung ha appena rilasciato la versione beta 4 della One UI 5, segno di come il lancio della versione stabile per tutti i dispositivi compatibili sia ormai dietro l’angolo; volete dare un’occhiata agli ultimi aggiustamenti apportati dall’azienda alla sua interfaccia proprietaria? Vi lasciamo il video confronto ufficiale tra le versioni beta 3 e beta 4 qui sotto, non ci resta che augurarvi buona visione.

Potrebbe interessarti anche: Samsung svela un po’ di cose per la smart home, anche con Google