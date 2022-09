Questo smartphone può essere utilizzato come tablet, ebook reader, come notebook mouse e tastiera, si può collegare ad un monitor, ad un portatile ed ancora tanto altro. Il Samsung Galaxy Z Fold4 è un dispositivo pieghevole all in one, un device eccezionale che fa più cose di quante ne possa immaginare.

Samsung Galaxy Z Fold4 design

Z Fold 4 può sembrare simile ad un Fold3 ma mettendoli esattamente uno di fianco all’altro le differenze si notano, eccome se si notano. Z Fold 4 è ancor più rifinito nei dettagli, il profilo in alluminio rinforzato lucido da un tocco premium ed alla vista lo fa sembrare più sottile, il vetro Gorilla Glass Victus+ ha retto benissimo l’utilizzo.

Dal punto di vista ergonomico è leggermente migliorato, il display esterno da 6.2”Dynamic Amoled a 120 Hz, non solo è più luminoso ma soprattutto è più largo in termini di dimensioni rispetto al passato. La cosa che può dare più fastidio su uno schermo stretto è scrivere con la tastiera, qui è tutto migliorato, si incrociano meno le dita. Le dimensioni strette hanno i loro vantaggi, sebbene sia sempre pensatuccio e ancora spesso, in tasca è abbastanza comodo da portare in giro.

Sarebbe stato bellissimo avere la penna incorporata o anche un piccolo stand incorporato per utilizzarlo inclinato da completamente aperto. Piccola considerazione per la piega. C’è sempre, si nota ma molto, molto meno dello scorso anno, è più netta al centro ed è merito della nuova cerniera più piccola. In generale tutto il meccanismo di apertura è più solido, anche utilizzare proprio il touch, il pannello è più rigido, è stato rinforzato e si sente tantissimo.

Piccole note di merito. La prima è il sensore di impronte digitali velocissimo. La seconda è ottima parte telefonica sia in termini di ricezione che di microfoni. La terza, c’è la ricarica wireless, anche inversa. La quarta, quella più importante è la resistenza all’acqua che è una roba assurda per un pieghevole

Samsung Galaxy Z Fold4 display e audio

Ok ottimo il display esterno, ben leggibile, utile, ma un Fold lo si porta a casa per aprire quel pannello flessibile Dynamic Amoled a 120 Hz LTPO con risoluzione di 2176 x 1812 pixel con fotocamera sotto al display. La fotocamera sotto al display è migliorata ma la qualità è sempre scarsina ma utile per le video call mentre è migliorata la densità dei pixel ed anche la circonferenza. Ora la zona è più densa e più piccola, è molto più difficile scovarla, poi vedendo un video è impossibile notarla.

In ogni caso il display flessibile vale il prezzo del biglietto, è stato migliorato rispetto allo scorso anno, la luminosità arriva fino a 1200 nits. In combinazione a due speaker stereo potentissimi e di qualità altissima, è il dispositivo per eccellenza per guardare serie, film, streaming, video in mobilità. Insomma una volta provato il Fold4 per seguire le proprie passioni in mobilità, è difficile tornare indietro.

Samsung Galaxy Z Fold4 utilizzo

Ma il vero power user di Fold4 non utilizzerà questo display per divertirsi ma per lavorare e farlo seriamente. Attualmente sul mercato non c’è nulla che possa competere con questo Samsung Galaxy Z Fold4 per quanto riguarda la produttività e ci vogliono trenta secondi per capirlo.

Prima di tutto il vantaggio di avere Android 12L non è da trascurare, quella semplicissima taskbar cambia l’utilizzo del Fold, ne esalta le capacità di multitasking estremo e rapido e vi fa dimenticare di uscire dalle app perché semplicemente ne aprite altre a volo. Con la taskbar si crea questo flusso di lavoro continuo che ricorda davvero tanto la produttività di un desktop.

Ma ha così tante potenzialità che per apprezzarle tutte, va provato a lungo, va vissuto ed approfondito. In viaggio permette di viaggiare più leggeri lasciando il tablet a casa, oppure un ebook reader. Poi connesso ad un mouse e tastiera diventa un mini desk set up utilissimo per fare qualsiasi cosa ed in più ha DEX che lo trasforma in un mini pc da poter utilizzare (wireless o via cavo) sia con un monitor, una tv o anche con un pc. Plus non indifferente è il supporto alla S Pen per Fold, peccato non sia inclusa nella scocca.

Il merito di tutti questi scenari di utilizzo è del grande lavoro svolto da Samsung, non solo per aver creato questo form factor, ma per aver sviluppato una OneUI 4.1.1 ricca di Flex mode, le esclusive Lab, tutto su Android 12L che viaggia divinamente grazie al SOC Snapdragon 8+ Gen 1. Come già detto per il Flip4, questo Fold4 è una goduria da utilizzare, è più fluido, veloce, reattivo e piacevole da utilizzare di un S22 Ultra, il top gamma Android ancor oggi più completo in giro.

Benchmark e giochi rispondono sempre alla grande con numeroni nei test di laboratorio, ottimi risultati anche nelle prove sul campo come gestione dei processi in background, grandi carichi su CPU e GPU, tutto nella norma anche per le temperature che anche in gaming non vanno oltre i 40 gradi. Nemmeno a dirlo, giocare con questo Fold4 è fantastico e forse farlo in cloud lo è ancora di più per giocare a Tripla A con dettagli massimi e Ray Tracing (magari con GeForce Now).

Samsung Galaxy Z Fold4 autonomia

Nessun tipo di incertezza per la durata della batteria di Galaxy Z Fold4 con il modulo da 4400 mAh che permettono a questo smartphone, tablet, pieghevole, di chiudere sempre la giornata di utilizzo più duro. Le ore di schermo accese che come al solito significano tutto e niente, sono circa 7 ore, a volte qualcosa più a volte poco meno. Per un super top di gamma con un display pieghevole e uno esterno, va benissimo.

Samsung Galaxy Z Fold4 fotocamera

Altro grande balzo in avanti è stato fatto sotto il profilo fotografico con il sensore principale da 50 Megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), quello ultra-grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2, 123° FoV) ed il tele zoom ottico 3x da 10 MP (PDAF, f/2.4, OIS). La selfie camera sul display esterno è da 10 megapixel f/2.2.

Anche in questo caso, come per il Flip4, il miglioramento è tangibile grazie al triplo ISP dello Snapdragon 8+ Gen 1 che in combinazione al sensore da 50 Megapixel permette a questo Fold4 di scattare foto da vero top gamma. Non è ancora ai livelli di dettaglio e zoom di un s22 Ultra ma rispetto alla precedente generazione il salto in avanti è enorme.

Ma al netto delle finezze, che solo un camera nerd piò notare e apprezzare, finalmente con il Fold si avrà la sicurezza di portare a casa sempre scatti ottimi a prescindere dalle condizioni di luce. C’è sempre un gran bel range dinamico, tanti dettagli, bilanciamento del bianco sempre puntuale e poi con la Flex mode e quel display così grande davanti sarà possibile sfruttarlo per autoscatti, video per i social e qualsiasi cosa vi venga in mente con una semplicità disarmante e una qualità molto, molto elevata. Difatti la selfie cam frontale (è comunque buona) diventa inutile potendo sfruttare facilmente il sensore da 50 Megapixel posteriore.

Ottima anche la registrazione video con una stabilizzazione di livello sia in 4K 60fps che 4K 30fps, ottimo audio catturato e un passaggio tra le camere super fluido in 4K 30 fps. Può girare anche video in 8K ma sinceramente in 4K è tutto di un livello superiore.

Samsung Galaxy Z Fold4 considerazioni finali

Il Samsung Galaxy z Fold4 fa categoria a parte. Chiamarlo smartphone è riduttivo, chiamarlo mini tablet anche, è un device nuovo, innovativo, che punta tutto sulla sua capacità di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, da quelle esose dei veri pro a quelle un po’ più semplici degli appassionati. Il Fold4 è perfetto per chi vuole provare l’esperienza tutta nuova di un device All In One.

I 1879 euro di listino richiesti per il Samsung Galaxy Z Fold4, sono un prezzo assolutamente adeguato per il tipo di esperienza che regala. Certo, non sono pochi ma online e nel nostro canale Telegram si possono già trovare ottimi sconti. Per quelle cifre, il Fold4 è l’unico device a portare sul mercato qualcosa di diverso, un modo di utilizzare la tecnologia in mobilità completamente nuovo.

Ci sono talmente tante novità, c’è così tanta ricerca tecnologica che sembra quasi che siamo noi consumatori a non tenere più il passo. Samsung Galaxy Z Fold4 è così avanti che solo tra qualche anno capiremo la sua importanza sul mercato, che valore storico ha in questo preciso momento. Ricordate quando si diceva che i Galaxy Note fossero troppo grandi, che un display enorme era inutile? Ecco, oggi tutti gli smartphone sono enormi e i Note sono stati trend setter, così come lo è il Z Fold4 con l’unica differenza che in molti se ne accorgeranno solo tra qualche anno.

