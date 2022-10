Il rilascio della versione stabile della One UI 5 basata su Android 13 è sempre più vicino, soprattutto per la serie Samsung Galaxy S22. L’annunciato aggiornamento di Good Lock e dei primi moduli con il supporto alla nuova versione è arrivato proprio in queste ore, dunque ci aspettiamo un lancio entro qualche giorno.

One UI 5 in arrivo: Good Lock e i primi moduli iniziano a supportare Android 13

La serie Samsung Galaxy S22 sarà sicuramente la prima a ricevere la One UI 5 basata su Android 13, visto il recente arrivo della quinta release beta, ma a ruota dovrebbero seguire i Samsung Galaxy S21 (che hanno appena accolto la terza) e altri dispositivi (pieghevoli e non). Il rilascio della versione stabile viene reso ancora più vicino dagli aggiornamenti di Good Lock e di alcuni moduli.

Alcune funzionalità supportano ora la One UI 5: come annunciato sulla Community Samsung ufficiale sud-coreana, si parte da QuickStar e NotiStar, due moduli pensati per la personalizzazione della status bar e del pannello dei quick settings e per una gestione più avanzata delle notifiche. La prima app si aggiorna alla versione 6.1.05.20, la seconda alla versione 5.1.08.00, mentre Good Lock accoglie la release 2.2.04.46.

Le novità nello specifico non sono del tutto chiare, visto che siamo stati costretti a fare una traduzione dal coreano, ma in base a quanto sostiene il moderatore della Community, Good Lock 2.2.04.46 introduce bugfix e miglioramenti all’interfaccia, ma anche un’opzione per modificare l’ordine delle schede nella parte inferiore dello schermo e una nuova funzione per il parental control (sul Galaxy Store, dove l’update è già disponibile, non vengono menzionati questi ultimi due punti). Sia QuickStar (6.1.05.20) sia NotiStar (5.1.08.00) ricevono chiaramente il supporto alla One UI 5.0, ma il primo offre anche la possibilità di visualizzare la data nella barra di stato e un secondo orologio (solo sulla nuova One UI).

Presto saranno aggiornate altre app, tra le quali NavStar, Home Up, ClockFace e KeysCafe. Il supporto alla One UI 5 da parte di queste ultime (e non solo) arriverà nei prossimi giorni, intorno al 24 ottobre 2022: sarà questa la data di uscita di Android 13 per la serie Samsung Galaxy S22? In caso negativo, ci aspettiamo comunque una data molto vicina.

Qual è la novità che più state aspettando della One UI 5 di Samsung?

