Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.21.8. Se leggendo queste righe vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che questa volta non ci sono delusioni all’orizzonte: WhatsApp sta estendendo a più utenti la possibilità di nascondere lo stato online durante l’utilizzo del servizio.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Già solo nel mese di settembre vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo, di piccole novità relative alla visibilità del numero di telefono e ai messaggi che scompaiono, oltre che di una funzione ripresa da Android 13, della futura possibilità di modificare messaggi già inviati e utilizzare avatar in vari contesti dell’app; senza dimenticare il rilevamento della modalità Non disturbare eventualmente attiva sullo smartphone. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Detto ciò, andiamo subito a scoprire questa novità per la tutela della privacy.

WhatsApp Beta 2.22.21.8: nascondere lo stato online

A dirla tutta, dell’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android alla versione 2.22.21.8 vi avevamo parlato proprio questa mattina, raccontandovi di una comoda novità che gli utenti del servizio aspettavano da diverso tempo. Adesso, però, ci preme rimettere mano allo stesso aggiornamento dell’app per via di una novità forse addirittura più utile e interessante: la possibilità di nascondere lo stato online durante l’utilizzo dell’app.

Se ci seguite con attenzione, sapete bene che non si tratta di una funzione inedita: ve ne avevamo già parlato in anteprima sia a giugno che poi a luglio; inoltre, un mese fa era stato lo stesso Mark Zuckerberg, affrontando il più ampio tema delle novità relative alla privacy, a segnalare questa comoda possibilità in arrivo. Due settimane fa, poi, vi avevamo mostrato il primo screenshot della funzione disponibile su WhatsApp Beta per Android e adesso ve ne riparliamo perché finalmente il numero dei beta tester che possono sfruttarla è stato ampliato: il roll out ha infatti raggiunto un numero nettamente più ampio di utenti.

Sfruttare la novità è molto semplice: se disponibile sul vostro account, non dovete fare altro che aprire le Impostazioni dell’app, accedere alla sezione Account e poi ancora a quella Privacy: qui troverete come prima voce “Ultimo accesso e online” e, sotto alla solita voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso”, la nuova “Chi può vedere quando sono online”. Le opzioni disponibili sono: Tutti, Identico a ultimo accesso.

WhatsApp ci tiene a rammentarci che “Se non condividi il tuo ultimo accesso e il tuo stato online, non potrai vedere l’ultimo accesso e lo stato online degli altri”.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

