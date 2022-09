WhatsApp Beta per Android conferma la prosecuzione dei lavori sugli avatar

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.21.3. Nel caso in cui vi stiate chiedendo quali siano le novità di quest’aggiornamento, nell’immediato rimarrete delusi: non ci sono nuove funzioni già disponibili o prossime al rilascio da segnalare, tuttavia proseguono i lavori per la futura introduzione degli avatar.

WhatsApp Beta 2.22.21.3: nuove conferme sugli avatar

Non è la prima volta che vi parliamo della volontà del team di sviluppo di WhatsApp di introdurre gli avatar per le videochiamate in una futura versione dell’app: lo scorso mese di giugno vi avevamo segnalato le prime tracce di questa nuova funzione in WhatsApp Beta 2.22.15.5 per Android; un mese più tardi si era detto del loro possibile utilizzo anche nelle conversazioni sotto forma di adesivi; infine, nell’anteprima più recente se ne era parlato anche per la personalizzazione del profilo.

Anche se la funzione in discorso è tuttora in fase di sviluppo, adesso è possibile conoscere qualche dettaglio in più sul secondo scenario di utilizzo degli avatar di WhatsApp — avatar come adesivi nelle chat —, che comunque dovrebbe essere la prima ad arrivare. Come potete vedere nello screenshot riportato di seguito, WhatsApp provvederà a creare in modo automatico un pacchetto di adesivi basato sull’avatar configurato nelle Impostazioni dell’applicazione. Una volta generati, tali adesivi personalizzati potranno essere utilizzati per arricchire e donare un tocco di espressività in più alle proprie conversazioni in chat e gruppi. L’ultimo screenshot mette in mostra anche la (futura) possibilità di sfruttare l’avatar creato come immagine del profilo di WhatsApp.

Come accennato poco sopra, gli avatar di WhatsApp sono ancora in fase di sviluppo, per questo motivo al momento non è possibile fornire indicazioni sulle tempistiche di rilascio di questa interessante novità. Dal momento che la funzione pervaderà diversi ambiti del servizio di messaggistica, è verosimile un periodo di test piuttosto lungo, con rilascio anticipato per il ramo beta prima della disponibilità generale.

