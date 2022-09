Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.21.8.

Le novità della versione 2.22.21.8 di WhatsApp Beta per Android

La scorsa settimana il team di WhatsApp ha implementato un nuovo collegamento alla fotocamera per gli utenti che hanno già accesso alla funzionalità delle community, che grazie a questa scorciatoia hanno un altro modo per accedere alla fotocamera.

Dalla versione 2.22.21.8 di WhatsApp Beta per Android emerge un’altra novità in fase di sviluppo per la fotocamera: gli sviluppatori stanno lavorando su due nuovi pulsanti per consentire agli utenti di cambiare la modalità della fotocamera da foto a video e viceversa.

Nella versione attuale di WhatsApp è necessario toccare il tasto di scatto e tenerlo premuto per registrare un video, soluzione che risulta un po’ scomoda e finalmente gli sviluppatori hanno deciso che è arrivato il momento di migliorare l’esperienza offerta, permettendo agli utenti di passare alla modalità video con un apposito tasto.

Al momento questa funzionalità è in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Inoltre la versione 2.22.21.8 beta porta con sé la correzione di un bug relativo a un problema che impediva ad alcuni utenti il corretto scorrimento delle chat.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.21.8 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

