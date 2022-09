WhatsApp Beta anticipa una comoda aggiunta per l’invio di documenti

Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.21.2. Qualora leggendo queste righe vi sia sorto spontaneo l’interrogativo circa il portato di novità di questo nuovo update dell’app, ebbene, sappiate che rimarrete delusi: non ci sono nuove funzioni già disponibili o prossime al rilascio da segnalare, ma soltanto l’anticipazione di una novità piccola ma decisamente comoda: la futura possibilità di aggiungere una didascalia in caso di invio di documenti.

WhatsApp Beta 2.22.21.2: didascalia all’invio di documenti (anteprima)

Sono passati circa due mesi da quando si era parlato per la prima volta della futura possibilità di aggiungere una didascalia ai documenti inviati via WhatsApp Desktop beta e già in quella sede si era detto che la novità avrebbe interessato anche le app mobile del servizio. Ipse dixit: grazie alla nuova versione 2.22.21.2 di WhatsApp Beta per Android si apprende che il team è attualmente al lavoro sulla funzione menzionata, che verrà introdotta con un futuro aggiornamento.

La novità è visibile nello screenshot riportato qui sotto e non necessita di alcuna spiegazione. Fino a questo momento, WhatsApp consente di aggiungere una didascalia soltanto in caso di invio di immagini, video o GIF, ma in futuro il novero includerà anche i documenti. L’utilità della novità in discorso, comunque, va oltre la pura e semplice finalità descrittiva: gli utenti avranno meno difficoltà a ritrovare un documento inviato/ricevuto in precedenza, in quanto potranno cercarlo inserendo parte della didascalia nel campo di ricerca.

Purtroppo, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per nessuno nel momento in cui scriviamo, né è dato sapere quando verrà effettivamente rilasciata (con ogni probabilità, a partire dal ramo beta).

