Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco avviato il rilascio della nuova versione 2.22.16.11 di WhatsApp Beta per Android a tutti gli utenti che partecipano al programma beta dell’app.

Questo aggiornamento non porta con sé novità tangibili ma nasconde una funzionalità in via di sviluppo, della quale abbiamo già sentito parlare in occasione del rilascio di una precedente versione in anteprima dell’app e che non rappresenta una totale novità per le app del gruppo Meta.

WhatsApp Beta 2.22.16.11 nasconde i lavori in corso sugli Avatar

Dopo avere rilasciato ad alcuni beta tester la possibilità di applicare un timer per i messaggi effimeri a più chat contemporaneamente, in occasione del rilascio della versione 2.22.16.8 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo di WhatsApp sta distribuendo una nuova versione in anteprima della popolare app di messaggistica, contrassegnata dalla versione 2.22.16.11 ma priva di novità tangibili.

Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, sempre sul pezzo riguardo gli sviluppi futuri dell’app, scopriamo che, tuttavia, la nuova versione di WhatsApp Beta nasconde i lavori in corso per l’introduzione nell’app degli Avatar, un nuovo metodo con cui gli utenti possono essere presenti su WhatsApp.

La funzionalità, come anticipato in precedenza con l’arrivo della versione 2.22.15.5 dell’app per i beta tester, consente di creare e utilizzare il proprio avatar come maschera durante le videochiamate o come adesivo (è probabile che verrà creato un intero pacchetto di adesivi) da inviare nelle conversazioni.

La vera novità nascosta della versione 2.22.16.11 di WhatsApp Beta, tuttavia, risiede nei lavori in corso per l’introduzione della sezione che andrà ad illustrare la funzionalità.

Dallo screenshot precedente è possibile apprezzare come dovrebbe apparire la schermata di introduzione alla funzionalità e l’immagine presente suggerisce che gli avatar disponibili su WhatsApp sono presi da Facebook, poiché saranno gli stessi. Nella sezione sarà poi possibile personalizzare il proprio avatar per condividerlo, come adesivo, coi contatti.

La funzionalità, ad oggi, è in fase di sviluppo e immaginiamo che possa passare ancora un discreto lasso di tempo prima che venga rilasciata agli utenti, anche a quelli partecipanti al programma beta.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, basterà iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

